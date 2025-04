Yüzlerin Ardındaki Fısıltılar: Yaprak Kurtoğlu Valör Art House’ta

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:10

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:11

İki yüz, birbirine yaslanmış. Gözleri kapalı. Belki bir rüyanın kıyısında, belki de içlerine çekilmişler; bir şey söylemeden çok şey anlatan sessizlikte. Üstlerinde bir göz daha var – gören, gözeten, belki de hatırlayan. Yaprak Kurtoğlu’nun yeni sergisine eşlik eden bu tablo, izleyiciyi bakmanın ötesine, görmenin derinliğine davet ediyor.

Kurtoğlu’nun tuvallerinde zaman eriyor; insanın iç sesi, yüzlere sinmiş bir hüzünle dışa vuruluyor. Kahverenginin toprağı çağrıştıran dokusunda, turkuazın hayaletimsi parıltıları… İkiliklerin, geçişlerin ve iç içe geçmiş duyguların resmini yapıyor sanatçı. Yalnızlıkla beraberliği, sessizlikle çığlığı aynı anda duyuruyor.

"Yüzlerin ardında saklanan fısıltılar, belki de en çok bakmadığımız yerden seslenir bize" diyen Kurtoğlu, bu sergisinde insan yüzünü bir harita gibi kullanıyor. Her çizgi bir anı, her gölge bir his taşıyor.

Valör Art House’un duvarlarında yankılanacak bu içsel anlatı, 26 Nisan’da izleyiciyle buluşacak ve 17 Mayıs’a dek görülebilecek. Açılışlar her gün 17:00–20:00 saatleri arasında yapılacak.