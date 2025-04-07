Yüzüklerin Efendisi'nin yıldızı ünlü seriden para kazanamadı: 'Kazançlı bir senaryo değildi'

Yayınlanma: 07.04.2025 - 16:43

Güncelleme: 07.04.2025 - 16:43

'Yüzüklerin Efendisi' serisinin Frodo Baggins’i olarak hafızalara kazınan Elijah Wood, 2025 Teksas Film Ödülleri kapsamında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Yaklaşık 3 milyar dolar hasılat elde eden üçlemede rol alan Wood’un kazancı, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı.

44 yaşındaki oyuncu, seriden elde ettiği gelirle ilgili olarak, “Bir film çekip sonra diğeri için yeniden sözleşme görüşmeleri yapmadığımız için, hayatınızın geri kalanında rahat edebileceğiniz türden kazançlı bir senaryo değildi” ifadelerini kullandı. Kazandığı miktarı açıklamasa da, rol arkadaşlarıyla benzer ücretler aldığını belirten Wood, paranın değil, bu filmlerin bir parçası olmanın kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

“Bu filmlerin bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve hayatımın en iyi deneyimlerinden biriydi” diyen ünlü oyuncu, rolü nedeniyle hiçbir pişmanlık duymadığını da sözlerine ekledi.

Wood’un açıklamaları, serideki diğer oyuncuların geçmişte yaptığı açıklamaları da yeniden gündeme getirdi. Samwise Gamgee karakterini canlandıran Sean Astin, üç film için toplamda 250 bin dolar aldığını belirtmişti. Legolas rolüyle tanınan Orlando Bloom’un kazancı ise yalnızca 175 bin dolardı.

Bu rakamlar, filmin gişe başarısı göz önüne alındığında Hollywood standartlarına göre oldukça düşük bulunuyor.