'The Monkey' teaser: Stephen King uyarlamasında Theo James ve Elijah Wood başrolde...

Yayınlanma: 13.08.2024 - 14:31

Güncelleme: 13.08.2024 - 14:31

Stephen King'in aynı adlı kısa öyküsünden uyarlanan "The Monkey" filminin ilk teaser'ı yayınlandı. Başrollerini Theo James ve Elijah Wood'un paylaştığı, Osgood Perkins'in yönettiği film, izleyicilere gerilim dolu anlar vaat ediyor.

Yayımlanan 44 saniyelik klipte, Theo James'in karakteri kanlar içinde korkuyla dolu bir sahnede yer alırken, katil bir oyuncak maymunun havaya uçtuğu görülüyor. Filmde, James ikiz kardeşler Bill ve Hall'u canlandırıyor. Kardeşler, çocukluk evlerinin tavan arasında babalarının eski oyuncak maymununu bulur ve bu buluş, bir dizi korkunç ölümle sonuçlanır. Yıllar sonra tekrar başlayan bu gizemli ölümleri durdurmak için kardeşler, maymunu sonsuza dek yok etmenin bir yolunu bulmak zorunda kalır.

Filmin oyuncu kadrosunda Theo James'e Elijah Wood, Tatiana Maslany, Laura Mennell, Christian Convery, Sarah Levy, Colin O'Brien ve Rohan Campbell eşlik ediyor. "The Monkey", Perkins'in Temmuz ayında gösterime giren ve Nicolas Cage'in başrolünde oynadığı "Longlegs" filminden sonra gelen son korku filmi.

Filmin senaryosu Osgood Perkins ve Stephen King tarafından kaleme alındı. Yapımcılar arasında Fred Berger, Ali Jazayeri, Brian Kavanaugh-Jones, Chris Ferguson gibi isimler yer alırken, ünlü korku yönetmeni James Wan da yapımcılığı üstlenecek. Filmin dağıtımını ABD'de Neon üstlenecek ve 21 Şubat 2025'te sinemalarda gösterime girecek.