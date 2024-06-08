Zafer Toprak’ın dostları buluştu

Yayınlanma: 08.06.2024 - 13:16

Güncelleme: 08.06.2024 - 14:14

Boğaziçi Üniversitesi 1992-2013 yılları arası Boğaziçi Üniversitesi’nin Atatürk Enstitüsü’nün başında bulunan geçen yıl hayata veda eden Emeritus Prof. Dr. Zafer Toprak ölüm günü olan 3 Haziran'da üyesi olduğu Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği'nin ANAMED'de düzenlediği "Zafer Toprak’ın Dostlarından Disiplinlerarası Yaklaşımlar" başlıklı konferansla anıldı.

Derneğin Türkiye direktörü Zafer Toprak'ın yakın dostu ve meslektaşı Alan Duben hayatı ve eserlerini hatırlattığı açış konuşmasında derneğin onun çalışma alanında bir doktora seviyesinde araştırma bursu verme kararı aldığını ve dostlarından destek beklediklerini açıklandı. Duben hayatı ve eserlerini tanıtarak başladığı konuşmasında "100. yıla son kitabı dört ciltlik çok kapsamlı Modern Türkiye Tarihini yetiştirdi ama kendisi yetişemedi" diyerek hayatı ve eserlerini hatırlattı.

Yakın arkadaşı Şahin Alpay, meslektaşları Şevket Pamuk, Selçuk Esenbel, Ethem Eldem, Çağlar Keyder ve Fransız Osmanlı Tarihçisi François Georgeon çok okuyan, araştıran, cesur kararlar alan, daima dik duran Zafer Toprak'ın bilgisini herkesle cömertçe paylaştığını, yeri doldurulamaz örnek bir bilim insanı olduğunu ifade ettiler.

Eşi siyaset bilimci Binnaz Toprak Metrohan'da açılacak Zafer Toprak Kütüphanesi Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi'ne sadece kitap ve arşivini değil çalışma odasının mobilyalarını da bağışladıklarını belirtti.