Zaferin en ağır bedeli: Kazanma hırsının ve psikolojik yıkımın iç içe geçtiği spor filmleri...

1. Borg vs McEnroe (Borg McEnroe'ya Karşı) - 2017 IMDb Puanı: 6.9 1980 Wimbledon turnuvasında kortların "Buz Adamı" Björn Borg ile "Öfkeli Çocuğu" John McEnroe arasındaki o efsanevi rekabeti anlatan film, tenisi bir fiziksel aktiviteden ziyade, iki farklı psikolojik çöküşün çatışması olarak resmeder.

2. Foxcatcher (Foxcatcher Takımı) - 2014 IMDb Puanı: 7.0 Gerçek bir olaydan uyarlanan film, bir milyarderin (Steve Carell), iki şampiyon güreşçi kardeşi kendi özel takımına almasıyla başlar.

3. I, Tonya (Ben, Tonya) - 2017 IMDb Puanı: 7.5 Kış sporlarının zarafetiyle asla uyuşmayan, kaba saba ama inanılmaz yetenekli buz patencisi Tonya Harding'in gerçek hikayesi...

4. The Iron Claw (Demir Pençe) - 2023 IMDb Puanı: 7.6 Amerikan güreşi tarihinin efsanevi Von Erich ailesinin gerçek ve yürek burkan hikayesi... Otoriter ve kendi gerçekleştiremediği hayalleri oğullarının sırtına yükleyen bir babanın, çocuklarını şampiyon yapmak uğruna onları nasıl fiziksel ve ruhsal bir yıkıma sürüklediğini sarsıcı bir dille ekrana taşır.

5. The Fighter (Dövüşçü) - 2010 IMDb Puanı: 7.8 Film halkın sevgilisi boksör Micky Ward'un (Mark Wahlberg), uyuşturucu bağımlısı eski boksör abisi (Christian Bale) ve baskıcı annesi arasında sıkışıp kalmasını konu alır.

6. The Wrestler (Şampiyon) - 2008 IMDb Puanı: 7.9 Mickey Rourke'un başrolde yer aldığı film, 80'lerde fırtınalar estiren ama artık yaşlanmış, bedeni iflas etmiş ve kalbi tekleyen bir güreşçinin hikayesi...

7. Rush (Zafere Hücum) - 2013 IMDb Puanı: 8.1 Formula 1 tarihinin en büyük iki pilotu; Niki Lauda ile James Hunt arasındaki 1976 sezonu rekabetini ele alır.

8. Warrior (Büyük Dövüş) - 2011 IMDb Puanı: 8.1 Parçalanmış bir ailenin, yıllar sonra dev bir MMA (Karma Dövüş Sanatları) turnuvasında kafesin içinde birbirine rakip olan iki oğlunu anlatır.

9. Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek) - 2004 IMDb Puanı: 8.1 Clint Eastwood'un yönettiği bu film, yaşlı ve huysuz bir boks antrenörünün, 31 yaşındaki inatçı bir kadın boksörü (Hilary Swank) eğitmesini konu alır.