Zaferin en ağır bedeli: Kazanma hırsının ve psikolojik yıkımın iç içe geçtiği spor filmleri...

21.02.2026 10:29:00
Haber Merkezi
Spor bazen parıltılı madalyaların, kupaların ve alkışların arkasında; sınırları aşmak uğruna bedenini ve zihnini tüketen, kusursuzluk takıntısıyla kendi hayatını bir enkaza çeviren hayatları gözler önüne serer. İşte kazanma hırsıyla oluşan karanlık ve sarsıcı yapımlar...

1. Borg vs McEnroe (Borg McEnroe'ya Karşı) - 2017

IMDb Puanı: 6.9

1980 Wimbledon turnuvasında kortların "Buz Adamı" Björn Borg ile "Öfkeli Çocuğu" John McEnroe arasındaki o efsanevi rekabeti anlatan film, tenisi bir fiziksel aktiviteden ziyade, iki farklı psikolojik çöküşün çatışması olarak resmeder.

2. Foxcatcher (Foxcatcher Takımı) - 2014

IMDb Puanı: 7.0

Gerçek bir olaydan uyarlanan film, bir milyarderin (Steve Carell), iki şampiyon güreşçi kardeşi kendi özel takımına almasıyla başlar. 

3. I, Tonya (Ben, Tonya) - 2017

IMDb Puanı: 7.5

Kış sporlarının zarafetiyle asla uyuşmayan, kaba saba ama inanılmaz yetenekli buz patencisi Tonya Harding'in gerçek hikayesi...

4. The Iron Claw (Demir Pençe) - 2023

IMDb Puanı: 7.6

Amerikan güreşi tarihinin efsanevi Von Erich ailesinin gerçek ve yürek burkan hikayesi... Otoriter ve kendi gerçekleştiremediği hayalleri oğullarının sırtına yükleyen bir babanın, çocuklarını şampiyon yapmak uğruna onları nasıl fiziksel ve ruhsal bir yıkıma sürüklediğini sarsıcı bir dille ekrana taşır.

5. The Fighter (Dövüşçü) - 2010

IMDb Puanı: 7.8

Film halkın sevgilisi boksör Micky Ward'un (Mark Wahlberg), uyuşturucu bağımlısı eski boksör abisi (Christian Bale) ve baskıcı annesi arasında sıkışıp kalmasını konu alır.

6. The Wrestler (Şampiyon) - 2008

IMDb Puanı: 7.9

Mickey Rourke'un başrolde yer aldığı film, 80'lerde fırtınalar estiren ama artık yaşlanmış, bedeni iflas etmiş ve kalbi tekleyen bir güreşçinin hikayesi...

7. Rush (Zafere Hücum) - 2013

IMDb Puanı: 8.1

Formula 1 tarihinin en büyük iki pilotu; Niki Lauda ile James Hunt arasındaki 1976 sezonu rekabetini ele alır. 

8. Warrior (Büyük Dövüş) - 2011

IMDb Puanı: 8.1

Parçalanmış bir ailenin, yıllar sonra dev bir MMA (Karma Dövüş Sanatları) turnuvasında kafesin içinde birbirine rakip olan iki oğlunu anlatır.

9. Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek) - 2004

IMDb Puanı: 8.1

Clint Eastwood'un yönettiği bu film, yaşlı ve huysuz bir boks antrenörünün, 31 yaşındaki inatçı bir kadın boksörü (Hilary Swank) eğitmesini konu alır.

10. Raging Bull (Kızgın Boğa) - 1980

IMDb Puanı: 8.2

Martin Scorsese imzalı bu efsane, boksör Jake LaMotta'nın (Robert De Niro) gerçek hayatını anlatır.

