Zamanın İzinde: Cumhuriyet Sanat Galerisi ARTCONTACT İstanbul 2025'te

İstanbul’un kalbinde, çağdaş sanatın nabzını tutan ARTCONTACT İstanbul 2025, bu yıl beşinci edisyonuyla kapılarını aralarken, dikkatleri çeken küratöryel projelerden biri de Pınar Kanber öncülüğünde şekillenen Cumhuriyet Sanat Galerisi oldu.

Sanatın hem bireysel bir anlatım biçimi hem de toplumsal belleği taşıyıcı bir güç olduğuna inanan Kanber, bu sergide yer alan her sanatçıyı, geçmişin izlerini bugünün gerçekliğiyle buluşturan bir halkaya dönüştürüyor.

Pınar Kanber’in uzun yıllara dayanan sanat yönetmenliği ve araştırmacı kimliği, bu seçkin sergide belirgin biçimde hissediliyor. Selçuklu kervansaraylarından mukarnaslara, zaman kavramından mekân belleğine uzanan kapsamlı bir üretim süreciyle Kanber’in işleri, izleyiciyi yalnızca estetik bir deneyime değil, tarihsel bir yolculuğa davet ediyor. Onun küratörlüğünde hazırlanan bu seçki, sanatçıların bireysel arayışlarıyla kolektif kültürel geçmişi bir araya getiriyor.

Sergide yer alan sanatçılardan Hayriye Sır, Tire’den doğan içsel bir renk yolculuğunu tuvallerine taşıyor. Çocuk gelişimi uzmanlığının duyarlılığıyla, yaşamın dokularını resmetmeye devam eden Sır, “Zaman Kristalleri” başlıklı işleriyle yapısal devinimin ve evrensel enerjinin sanat yoluyla nasıl vücut bulabileceğini gösteriyor.

Reyhan Uludağ, sanat eğitiminin farklı evrelerinde edindiği birikimi, çok katmanlı bir estetikle harmanlıyor. Fransa’dan Türkiye’ye, birçok uluslararası ödüle layık görülen Uludağ’ın eserleri, sadece renklerin değil, sanatçı emeğinin de izini taşıyor. Zamanın ve mekânın kırılgan yüzeylerine yaptığı göndermeler, onun eserlerini sadece görsel değil, düşünsel bir deneyime de dönüştürüyor.

Funda İyce Tuncel ise çağdaş sanat sahnesindeki duruşunu, yıllara yayılan üretimiyle sürdürüyor. Sanat danışmanlığından dernek yöneticiliğine, kitabı yayımlanan nadir sanatçılardan biri olan Tuncel, bu sergide geçmişin imgeleriyle güncel olanı buluşturuyor. Göç teması, kadın imgesi ve mekân kavramı üzerine yaptığı çalışmalarla Tuncel, sanatın toplumsal sözü nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor.

Cumhuriyet Sanat Galerisi’nin ARTCONTACT İstanbul’daki bu özel katılımı, yalnızca bir sergi değil, sanatla zaman arasındaki ilişkinin estetik bir belgesine dönüşüyor. Kervansaraylar gibi zamanın taşıyıcısı olan sanatçılar, bu seçkide geçmişi yalnızca hatırlamakla kalmıyor, onu yeniden kuruyorlar.

Pınar Kanber’in dediği gibi:

“Sanat benim için sadece mutlu etme aracı değil, düşündürme, yüzleşme ve sorgulama aracıdır.”

İşte bu sergi, tam da bunu yapıyor: Düşündürüyor, yüzleştiriyor ve yeniden soruyor — zaman nedir ve biz onun neresindeyiz?