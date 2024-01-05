Zamansız lider

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Atatürk 1. Bölüm, Conk Bayırı Gelibolu ile başlar, etkileyici açılış sekansında yönetmen Mehmet Ada Öztekin, yaratıcı-teknik ekip o yılların atmosferini başarıyla yansıtır.

Anlatım dili de bu döneme uygundur, diyaloglar, hitabetler, davranışlar, hareketler... Uzun bir araştırma, titiz bir hazırlık sürecinden sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün adına yakışır, sevgi, aşk, minnet, hayranlık, teşekkür dolu bir dev prodüksiyon ortaya çıktı. Vizyoner, devrimci, disiplinli, askeri dehaya sahip, geleceği gören Mustafa Kemal Türk milletinin babası olduktan sonra Türk ulusunun kaderini tek başına değiştirdi. Bugün gösterime giren 2. bölümde de yönetmen aynı dikkati, özeni, titizliği gösterdi: 19. Tümeni Kocatepe’ye gönderen Mustafa Kemal çok az bir askerle düşmana karşı durdu. Anında bir plan yaparak ‘geri çekilmek yok taarruz emrediyorum çünkü askerimiz daha cesur, düşmandan daha dayanıklı’ der.

‘ONBEŞLİLER’

Karın altında efsane ‘Onbeşliler’in cepheye katıldıkları, yiyecek kağnılarını çeken mandaların sahneleri çok etkileyicidir. Hiçbir asker geri gitmeyecek, askerimiz hepimizi savaş alanında görecek’ der. Sabaha karşı 04.47’de düşman gafil avlanır, göğüs göğüse savaştan sonra yaşamlarını yitiren askerler için “Onlar artık bizim evlatlarımız oldular” der. Savaşın korkunç yüzüyle hümanizm iç içe geçer. Büyülü akşamüstünde askerlerimiz ve Kemal’in denize girmeleri, şakalaşmaları içimizi ısıtır. Yunus Nadi’ye ait bir gönderme de yer alır. Asker ne yapacağını kumandanından öğrenir, savaş alanı terk edilmez’ der. Türk ordusunu Almanlara, Fransızlara, İngilizlere terk edenlere karşı çıkarak Padişah Vahdettin’e geldikleri gibi giderler’ der. Cephe bu sarayın koridorlarından daha güvenlidir, Mustafa Kemal 1918’de Suriye’de müttefik İngilizlere ordunun silahlarını teslim edeceğini duyunca isyan eder: “Memleketim babamın tomrukları gibi yanıyor. Tırnaklarımla, ellerimle memleketimi padişahtan, müttefiklerden kurtaracağım, bunu benim dışımda kimse yapamayacak.”

‘ATATÜRK’ LİSTE BAŞI

Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Mehmet Günsur, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç başarılı yorumlar sunuyor. 2023’ün en iyi Türk filmleri listemde Atatürk I ilk sırada yer alıyor. 2024 listemde Atatürk II yine birinci olacak kuşkusuz. Atatürk II’yi görüntü-ses kalitesi iyi bir salonda izlemenizi öneriyorum.

UNUTMAYALIM!

‘Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır’. Atatürk’ün bu sözlerini özellikle son zamanlarda hiç unutmamalıyız.