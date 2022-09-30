Zekeriya Sevimli’den ‘Adalet Dünyasından Öykü ve Portreler’
Cumhuriyet Savcılığı’nın yanı sıra Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuş, YARSAV’ın kurucu üyelerinden olmasının yanı sıra ilk yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini de üstlenmiş, Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu ve YARSAV yayınlarında mesleki konularda yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunan deneyimli hukukçu ve yazar Zekeriya Sevimli’nin yeni kitabı Adaletin Bu mu Dünya? Adalet Dünyasından Öykü ve Portreler (Karina Yayınevi) okuyucularla buluştu.
Cumhuriyet Savcılığı’nın yanı sıra Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimliği ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuş, YARSAV’ın kurucu üyelerinden olmasının yanı sıra ilk yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevini de üstlenmiş, Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu ve YARSAV yayınlarında mesleki konularda yayınlanmış kitap ve makaleleri bulunan deneyimli hukukçu ve yazar Zekeriya Sevimli’nin yeni kitabı Adaletin Bu mu Dünya? Adalet Dünyasından Öykü ve Portreler (Karina Yayınevi) okuyucularla buluştu.
Kitabında, deneyimleri ve tanıkları eşliğinde yargının eskimiş portreleri ve öyküleri üzerinde bugünkü çürümenin izlerini gözler önüne seriyor Zekeriya Sevimli.
Her şeyden önce hukukun, Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar askıya alındığı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin tüm değerleri ve kazanımlarının yok edildiği bir süreci yaşadığımızı vurgulayan yazar, kitabını da bu ülküyle, demokratik, laik, hukuk devletini yeniden oluşturma sürecinde geçmişin de tüm boyutlarıyla bilinmesinin uygulamacıların daha rasyonel çözümlere yönelmesine yardımcı olacağı düşüncesi ve yazmanın topluma karşı bir borç olduğu bilinciyle kaleme almış.
Adaletin Bu mu Dünya? Adalet Dünyasından Öykü ve Portreler / Zekeriya Sevimli / 320 s. / 2022.
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