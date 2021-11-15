Zeynep Cemali Edebiyat Günü 11. kez gerçekleşti

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Yıllık Yayıncılık Konferansı ve Zeynep Cemali Öykü Ödül Töreni olmak üzere iki ana bölümden oluşan programı Deniz Aydemir sundu. Birhan Keskin ve Orhan Pamuk’un katılamadığı etkinliğin açılış konuşmasını Günışığı Kitaplığı’nın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni yazar Mine Soysal yaptı. Sektörün sorunlarının pandemi ve enflasyon ile katlanarak arttığı koşullarda nitelikli yayıncılık için Don Kişot gibi direnildiğini anlatan Soysal, “Hak ettiğimiz ilham verici adil rekabet iklimi, bize düşen insanlığın ortak kültür mirasına kalıcı eserler bırakmak için cesaret ve sabırla direnmektir” diyerek ilkeli yayıncılığın “olmazsa olmaz” olduğunu vurguladı.

Konferans, Birleşik Arap Emirlikleri’nden yayımlama özgürlüğü ve telif hakları savunucusu Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Bodour Al Qasimi’nin “Dünya Yayıncılığının 2022 Vizyonu” konuşmasıyla başladı. “Vizyonum umut” diyen Qasimi, pandemiyi kastederek bu yeni normale dayanıklı, yaratıcı ve yenilikçi olarak nitelediği yayıncılığın uyum sağlayabileceğini öngördü.

Metis Yayınları Kurucu Yayın Yönetmeni Semih Sökmen, yayıncılığın en temel evrensel ilkelerinden olan kültürel çeşitliliğin korunması noktasında ülkemizdeki gidişatını değerlendirdi. Sökmen, haklar için birlikte direnilmesi, devletin görevinin sansür değil destek olduğunun savunulması gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye’nin “İklim Değişikliği ve Çevre Portföyü”nde çalışan iklim direnci uzmanı Naz Beykan ise iklim krizinde kitap dünyasının yapması gerekenlere işaret etti.

Yayıncılığın Genç Sesleri panelinde editör, yayıncı Mehmet Erkurt, çevirmen Merve Sevtap Ilgın ve illüstratör Volkan Akmeşe, yayınevlerinin kitap yapma süreçlerinde bağımsız yaratıcı emek sahipleriyle işbirliği olanaklarına ilişkin görüşlerini ifade ettiler.

PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı, gazetemiz yazarı Zeynep Oral, “Yayıncılık İlkelerimizle Yarını Kucaklamak” başlıklı konuşmasında. “Koşullar ne olursa olsun edebiyatın ve yayıncılığın süre geldiği bir ülkeden asla umut kesilmez. Çünkü edebiyat yaratıcılık, geleceği hedeflemek, özgürlük, direniş, sevmek, emek, dayanışma ve sonsuz öğrenmektir. Yasaklanan her söz dünyanın her yerinden yankılanır.” diyerek özellikle genç yazarlara seslendi.