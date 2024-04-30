'Zeytin Ağacı'nın yeni sezon tarihi açıklandı

Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:03

Güncelleme: 30.04.2024 - 13:03

Netflix Türkiye yapımı 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu. Dizi, 11 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

RaniniTv'nin haberine göre, 'Yalı Çapkını' dizisinin yönetmeni de olan Burcu Alptekin'in ilk üç bölümünü yönettiği yeni sezon, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak ve Rıza Kocaoğlu gibi isimleri tekrar bir araya getirdi. Yeni sezon öncesi kadroya Aytaç Şaşmaz, Nilüfer Açıkalın, Gözde Kansu, Ali İpin ve Selen Uçer de dahil oldu.

OGM Pictures imzalı 'Zeytin Ağacı'nın senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Üç arkadaşın geçmişin yüklerinden kurtularak özgürleşme hikayesini anlatan dizinin 3. sezonu da izleyiciyle buluşacak.