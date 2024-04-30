'Zeytin Ağacı'nın yeni sezon tarihi açıklandı

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz ve Murat Boz'un başrollerini paylaştığı 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonu 11 Temmuz'da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 13:03
'Zeytin Ağacı'nın yeni sezon tarihi açıklandı
Abone Ol google-news

Netflix Türkiye yapımı 'Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunun yayın tarihi belli oldu. Dizi, 11 Temmuz'da izleyiciyle buluşacak.

RaniniTv'nin haberine göre, 'Yalı Çapkını' dizisinin yönetmeni de olan Burcu Alptekin'in ilk üç bölümünü yönettiği yeni sezon, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak ve Rıza Kocaoğlu gibi isimleri tekrar bir araya getirdi. Yeni sezon öncesi kadroya Aytaç Şaşmaz, Nilüfer Açıkalın, Gözde Kansu, Ali İpin ve Selen Uçer de dahil oldu.

OGM Pictures imzalı 'Zeytin Ağacı'nın senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Üç arkadaşın geçmişin yüklerinden kurtularak özgürleşme hikayesini anlatan dizinin 3. sezonu da izleyiciyle buluşacak. 


Tuba Büyüküstün haberleri seda bakan haberleri zeytin ağacı haberleri

İlgili Haberler

Zeytin Ağacı'nın yeni sezon çekimleri başlıyor

Zeytin Ağacı'nın yeni sezon çekimleri başlıyor
Tüm ağaçların tanrıçası: Zeytin ağacı, tarihi ve mitolojik öykülerde nasıl anlatıldı?

Tüm ağaçların tanrıçası: Zeytin ağacı, tarihi ve mitolojik öykülerde nasıl anlatıldı?
'Zeytin Ağacı', Netflix'te 100 milyon saat izlendi

'Zeytin Ağacı', Netflix'te 100 milyon saat izlendi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey

Uzmanlar uyarıyor: Sabahları asla yapmamanız gereken tek şey
Ticaret Bakanlığı duyurdu! Tavuk eti ihracatına sınırlama

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Tavuk eti ihracatına sınırlama
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte ikinci aday...
Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’

Acun Ilıcalı yeni takımını duyurdu: ‘İki ay boyunca araştırdık…’
Tarihe geçebilir... Premier Lig'den Arda Güler'e çılgın teklif!

Tarihe geçebilir... Premier Lig'den Arda Güler'e çılgın teklif!
Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…

Kurbanlık fiyatları belli oldu: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ne olacak? İşte hisse bedelleri…
Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti

Ayaklarda ortaya çıkıyor: Sessiz katilin üç işareti
Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…

Akp’den 1 Mayıs’ta ulaşıma engel:1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergâhlar…