Zeytin Ağacı'nın yeni sezon çekimleri başlıyor

Yayınlanma: 20.04.2023 - 23:29

Güncelleme: 20.04.2023 - 23:29

Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. OGM Pictures'ın Netflix için hazırladığı Zeytin Ağacı dizisinin yeni sezonunun çekim tarihleri belli oldu.

Nuran Evren Şit’in senaryosunu, yönetmenliğini Yalı Çapkını'nın yönetmeni Burcu Alptekin'in üstlendiği Zeytin Ağacı dizisinde 2. ve 3. sezon onayı çıktı.

Aile diziliminden yola çıkarak ruh iyileştirmeyi anlatan o çok konuşulan dizinin yeni sezonları için hazırlıklara başlandı. Şit'in sosyal medya üzerinden senaryoyu yazmaya başladığını ilan etmesi üzerine dizi için geri sayım resmen başladı.

PEŞ PEŞE ÇEKİLECEK! İŞTE ÇEKİMLERİN BAŞLAYACAĞI TARİH!

2. ve 3. sezonlarının peş peşe çekileceği dizinin set başlangıcı Ağustos ayı, set bitişinin ise Kasım ayında gerçekleşmesi planlanıyor.