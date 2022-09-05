'Zeytin Ağacı', Netflix'te 100 milyon saat izlendi

05 Eylül 2022 Pazartesi, 15:26

Netflix’in Türkiye yapımı dizisi 'Zeytin Ağacı' (Another Self), 100 milyon 420 bin saat izlenmeye ulaştı. Dizi böylece Netflix Türkiye'nin 100 milyon saat izlenmeye ulaşan ilk yerli yapımı oldu.

Tuba Büyüküstün’ün başrolü Boncuk Yılmaz ve Seda Bakan ile paylaştığı 'Zeytin Ağacı', ilk haftasında 18 milyon 100 bin saat izlenerek dili İngilizce olmayan diziler sıralamasında beşinci sırada yer aldı. İkinci haftasında 31 milyon 200 bin saat izlenmeye yükselerek platformun bir hafta içerisinde en fazla izlenen Türkiye yapımı dizisi oldu.

Üçüncü haftasında 21 milyon 990 bin saate gerilemesine rağmen ilk üçteki yerini koruyan dizi böylelikle peş peşe üç hafta Top 10 listesinde bulunan Türkiye yapımı ilk dizi oldu.

ÜST ÜSTE BEŞ HAFTA TOP10 LİSTESİNDE KALDI

Box Office Türkiye'nin aktardığı habere göre, dördüncü haftasında 17 milyon 300 bin izlenen 'Zeytin Ağacı', beşinci haftasında 11 milyon 830 bin saat izlendi. Böylece Netflix'in izlenme sayılarını açıklanmaya başladığı Temmuz 2021’den bu yana ilk defa Türkiye yapımı bir dizi üst üste beş hafta Top 10 listesinde kaldı.

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu, Nuran Evren Şit imzalı 'Zeytin Ağacı', avukat Sevgi’nin kanser hastalığının nüksetmesi ile birlikte yakın arkadaşları Ada ve Leyla ile birlikte yeni bir tedavi için gittiği Ayvalık'ta değişen yaşamını konu ediniyor.