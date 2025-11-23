Zeytinin binlerce yıllık öyküsü 2. Uluslararası Urla Zeytin ve Sanat Festivali'nde!

Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Urla Zeytin ve Sanat Festivali 21 Kasım'da yapılan açılış töreni ile başladı. Üç güne yayılan festival, söyleşilerden sergilere, atölyelerden üretici buluşmalarına değin zengin bir programla ziyaretçilerini buluşturuyor.

Binlerce yıllık zeytin kültürünü sanatın birleştirici gücüyle buluşturan festival, Urla eski Tamirhane Binası’nda düzenlenen açılış programı ile başladı. Festivalin açılışına, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, önceki dönem milletvekilleri ve belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileriyle, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından Urla Belediyesi tarafından düzenlenen “Zeytinyağı Şişe Tasarımı” ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen “Zeytin” yarışmalarının ödül töreni gerçekleşti. Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan açılış konuşmasında üretimin önemini vurgulayarak, “Her geçen gün azalan üretim, geleceğimiz için en büyük endişemiz. Tarım arazilerimizi korumak, üretime ve üreticiye destek olmak için bu festivaller çok değerli” dedi.

TARIMSAL ÜRETİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK

Açılış konuşmasında festivalde eğlenmenin ve keyif almanın bu işin bir parçası olduğunu belirten Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, asıl gayelerinin tarımsal üretimi sürdürülebilir kılmak, çiftçinin emeğini göstermek ve pazarını genişletmek olduğunu vurguladı. Balkan, “Bu topraklar için zeytin bir meyveden çok daha fazlasıdır. Kökleri, insanlığın hatırlayabildiğinden çok daha geriye uzanan bir hafıza taşır. Dünyanın bilinen ilk zeytinyağı işleği Klazomenai, bu hafızanın en güçlü kanıtlarından biridir. Antik dönemlerden günümüze ulaşan bu kadim kültür, bizlere miras kalan çok kıymetli bir hazine. Toprakla başlayan bu hikâye, bu festivalde sanatla buluşacak, bilimle güçlenecek, gastronomiyle lezzetlenecek.” ifadelerini kullandı.

Üretimin gastronomi turizmini zenginleştirdiğinin altını çizen Balkan, “Biliyoruz ki, üretici güçlendikçe gastronomi turizmi de zenginleşir. Tarımsal faaliyetlerimiz mutfağımızı çeşitlendirdiği sürece ilçemizde gastronomi turizmi daha ileriye gidecektir. O yüzdendir ki Gastrofarm Urla, hem sürüdürülebilir tarımsal üretimin devam etmesi için hem de gastronomi turizminin gelişmesi için oluşturduğumuz çok önemli bir konsepttir.” dedi.

KÖKLÜ KÜLTÜREL GEÇMİŞ

Uluslararası Zeytin ve Sanat Festivali’nin hem zeytinin kalitesini hem de bu coğrafyanın ruhunu, Urla’nın kendine özgü kültürünü daha geniş kitlelere duyurmak için bir fırsat sunduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuşmasında “İklim koşullarının zorlaştığı, maliyetlerin arttığı şu dönemde toprağından kopmayan üreticilerin de direnişidir zeytin. Zeytin, Akdeniz'in her ülkesinde özel bir yere sahip: İspanya'da Endülüs, İtalya'da Toskana, Yunanistan'da Girit. Bu bölgeler yalnızca iyi üretim yaptıkları için değil, ürünlerine bir hikâye kattıkları, güçlü markalar oluşturdukları için bugün dünyada biliniyorlar. Bizim de zeytin konusunda köklü bir kültürümüz, çok büyük bir üretim kapasitemiz ve gücümüz var. Ama markalaşma ve pazarlama konusunda ne yazık ki hak ettiğimiz potansiyeli ortaya koyamadığımızı hepimiz görüyoruz. Bir ürünün hak ettiği değere ulaşması için yalnızca üretmek yetmiyor; görünür kılmak, dünyaya bu hikâyeyi paylaşmak gerekiyor. İşte bu yüzden bu festival ve bunun gibi festivaller çok önemli." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Levent Köstem’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Yüksek Mimar Selçuk Balkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe’nin katılımlarıyla “Tarım ürünlerinin bölge kalkınmasındaki yeri; Zeytin Yasası” konusu ele alındı. Daha sonra konuklar, zeytin üretici stantlarını ve sanat atölyelerini ziyaret etti.

PANELLER, ATÖLYELER, SERGİLER

Festival etkinlikleri, Dr. Betül Öztürk moderatörlüğünde İspanya Zeytinyağı Okulu Kurucu Ortağı ve İcra Direktörü Marta Gonzalez Eguizabal ile İspanya Zeytinyağı Okulu Kurucu Ortağı ve Teknik Direktörü Susana Romera Arias’ın katılımlarıyla “Akdeniz ülkelerinde zeytin ve zeytinyağı” konulu panel ile devam etti. Gazeteci Korcan Karar’ın zeytin temalı “Olea Europaea” adlı fotoğraf sergisi de ARYOM Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergi 30 Kasım’a değin görülebilecek.



BADEMLER KÖYÜ'NDE ZEYTİN HASADI, MÜZEDE GALA

Festivalin ikinci gününde Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde zeytin hasadı ve zeytin sıkımı katılımcılarla deneyimlendi. Ardından Bademler Köyü Kooperatif Gıda Peyzaj Market açılışı yapıldı.

Sanatçı Ceyda Düvenci'nin moderatörlüğünü üstlendiği ve fizyoloji uzmanı Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadin'in konuşmacı olduğu oturumda ise "Zeytinin ve zeytinyağının sağlık üzerindeki önemi” ele alındı.

Aynı gün düzenlenen festival gala yemeği ise Türkiye'nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük zeytinyağı müzesi olan Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Festival bugün de çeşitli etkinliklerle sürecek.