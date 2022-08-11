Zeytinli Rock Festivali iptal mi oldu? Zeytinli Rock Festivali neden yasaklandı?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:11

2005 yılından beri Balıkesir Edremit'te düzenlenen Zeytinli Rock Festivali bu yıl Balıkesir Burhaniye'de düzenlenecekti. 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali için Organizasyon Şirketi Burhaniye Kaymakamlığı'na başvurdu. Ancak Kaymakamlık'tan olumlu yanıt gelmedi.

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ İPTAL Mİ OLDU?

Burhaniye Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Milyon Yapım Organizasyon Şirketi’nin başvurusuna şu yanıtı verdi:

“İlgi dilekçeniz incelenmiş olup? Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17­21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak? kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir. Bilgilerinize rica ederim.”

Biletleri günler öncesinden satışa çıkan Zeytinli Rock Festivali’nin yasaklanmasına müzik grupları ve sanatçılar tepki gösterdi.



