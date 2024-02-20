Zorlu PSM 11’inci yılında yerli yapımlarla büyüyecek: İstanbul’un Broadway’i...

Yayınlanma: 20.02.2024 - 22:13

Güncelleme: 20.02.2024 - 22:13

İstanbul’un uluslararası standartlarda en önemli gösteri merkezi Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) bugünlerde Cem Yılmaz’ın yıllar sonra sergilediği gösterisiyle gündemde.

Şubatta başlayan mart sonuna kadar 30 gösteri yapacak olan Cem Yılmaz’ın satışa çıktığı gün dakikalar içinde tükenen biletlerinin karaborsada 50 bin TL’yi bulduğu iddia ediliyor. Tabii ki Zorlu PSM’de bugünlerde tek gösteri bu değil. Altı sahnede oynayan tüm oyunlar, etkinlikler sanatseverlerden aynı ilgiyi görüyor. Aşık Shakespeare, Aile Yalanları gibi... Merkezin gözbebeği 1923 Müzikali ise kapalı gişe oynuyor aylardır.

Aslında son dönemde İstanbul’da birçok özel tiyatro da aynı ilgiyi görüyor. Çünkü hem ekonomik hem politik zorlu bir süreçten geçen yurttaş “sanatla iyileşme” yolları arıyor. Kültür harcamaları Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 verilerine göre yüzde 88 artarak 149.6 milyar TL olmuş. 2023’te bu rakamın çok daha yüksek olduğu söyleniyor.

6 MİLYON SANATSEVER

Zorlu PSM, bu yıl 11’inci yılında. İstanbul’da sanat dünyasının en önemli buluşma noktası haline gelen gösteri merkezindeki sanat etkinlikleri tüm etkinliklerin yüzde 15’ini oluşturmuş. Sanatla buluşan sanatsever sayısı 6 milyonu geçmiş durumda. Gösteri merkezinin başında yıllarını İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) gibi önemli sanat kurumlarında deneyim kazanan bir isim var: Filiz Ova. Zorlu PSM’nin bir süredir yeni bir dönüşüm içinde olduğunu anlatıyor Ova. Hedefi dünyanın metropollerindeki gibi yapımlarıyla gündemde olan bir gösteri merkezi olmak.

Gösterilerine Alice gibi uluslararası bir müzikalle başlayan Zorlu PSM’nin bu hedefi için ilk adım, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında başlayan “1923” prodüksiyonu ile atılmış. Genel müdür Filiz Ova, yeni stratejinin gösteri merkezinin hem sürdürülebilirliğini sağlayacağını hem de sanata katkısının artacağını söylüyor. Bugünlerde mesaisinin önemli bir bölümünü de yeni müzikaller için senaryolar okumaya harcıyor. Ova yaptığımız sohbette şunları söylüyor:

Biz Zorlu PSM olarak, sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin de en önemli kültür sanat merkezlerinden biri haline gelmiş durumdayız. Sektörün en büyük paydaşı ve oyun kurucusu konumundayız.

Bizim ülkemizde genel olarak kültür sanat işleri kâr amacı gütmeden yapılıyor. Dünyada kültür sanat mekânları devlet veya yerel yönetimlerden destek aldıkları için kâr ediyorlar. Bizde de biliyorsunuz, bütün kurumlar özel sektörün sübvansiyonuyla hayatlarına devam ediyorlar. Biz de bu anlamda Zorlu Grubu’nun ve sponsorlarımızın desteklerini çok önemsiyoruz.

‘DÜNYAN DEĞİŞSİN’

Ova, toplumsal dönüşümün en önemli tetikleyicisinin sanat olduğunu da ekliyor ve “Bir kültür merkezi sadece kendi sektöründe değil, yeme-içme sektöründen turizme, şehir markalaşmasından kültürel diplomasiye her anlamda bir değer üretiyor, bu açıdan değerlendirildiğinde ülkelere ekonomik açıdan kattığı değeri çok daha iyi anlayabiliriz” diyor.

Zorlu PSM olarak bundan sonra da kültür endüstrisine kendi oyunlarını sahneye koyan, yapımcı bir kültür sanat kurumu olarak katkı sağlayacaklarını vurguluyor.

‘İLK TİYATROM İLK KONSERİM’

Filiz Ova’nın sosyal sorumluluk anlamında ise çok büyük değer verdiği bir proje var: “İlk Tiyatrom İlk Konserim”. TÜİK verilerine göre Türkiye’de her on kişiden birinin kültür sanat etkinliklerine gitmediğini hatırlatan Ova, projeyi şöyle anlatıyor: “Bunun nedenleri arasında elbette maddi engeller, iletişim ve ulaşım engelleri var. Bu projeyle İstanbul’da dezavantajlı kesimleri sanatla buluşturmak istiyoruz. Katılımcılarımızı yaşadıkları yerlerden alıyoruz. Geçtiğimiz sene pilot proje olarak başlamıştık. 2030 yılına kadar 15 binden fazla insanı kültür sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Tabii en büyük hayalimiz İstanbul’un dışına çıkarak tüm Türkiye’ye yaymak.”