‘Zübeyde, Analar ve Oğullar’ filminin İzmir galası yapıldı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 12:26

Güncelleme: 08.10.2023 - 12:26

Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu’da 13 Ekim’de vizyona girecek olan “Zübeyde, Analar ve Oğullar” filminin galası, Zübeyde Hanım’ın kabrinin de bulunduğu İzmir’de, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Yaşar Holding’in sponsorluğunda düzenlenen gala gecesine oyuncular ve yapım ekibinin yanı sıra sinema, sanat, iş dünyası ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katıldı.

YAŞAR: ZÜBEYDE HANIM’I SAYGI İLE ANIYOR

Galada konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, “Her kim olursak olalım, hepimiz bir anne-babanın evladıyız. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, yaşamı boyunca verdiği mücadeleyi ve Cumhuriyet’e ulaştıran adımlarını, yaşamı zorluklar ve kayıplarla geçmiş annesi Zübeyde Hanım’ın gözünden anlatan “Zübeyde, Analar ve Oğullar” filminin İzmir galasının destekçisi olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. İzmir, işgaliyle ve kurtuluşuyla Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli yere sahip. Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’e ve İzmirlilere emanet ettiği Zübeyde Hanım’ı bu vesileyle saygı ile anıyor, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum” dedi.

“ONURLU SAVAŞÇILARIN YÜREKLİ ANALARINA”

“Zübeyde, Analar ve Oğullar” filminin ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmin yapımcısı Nuri Yıldırım, ilk galanın neden İzmir’de yapıldığı sorusuna, “İzmir’in bağrında yatan Zübeyde Ana’ya yakışır bir iş yapmak için buradan başladık. Bugün kabrini de ziyaret ettik. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’nda ilk ve son kurşunun atıldığı yer olduğu için galamızı İzmir’de yapmak istedik. Biz filmimizi onurlu savaşçıların yürekli analarına ithaf ettik. O onurlu savaşçılar da ilk kurşunu burada attı” diye yanıt verdi.

“ANNESİNİN GÖZÜNDEN ATATÜRK’Ü İZLEYECEĞİZ”

Filme adını veren Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı canlandıran oyuncu Aslıhan Güner ise “Zübeyde Hanım’ı oynamak, benim için çok büyük bir gurur ve onur. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, Türk kadınının destanlar yazdığı bu senede biz de bir Türk annesinin; kurucumuzun annesinin hayatını ve onun gözünden Mustafa Kemal Atatürk’ü izleyeceğiz. İyi ki onu canlandırma şansına nail oldum. Dilerim Mustafa Kemal Atatürk’ü annesinin gözünden izlemenin farkını herkes yaşayabilir. İlk galamız İzmir’de olduğu için de çok mutluyum. Bugün Zübeyde Hanım’ın mezarına gittik, duamızı ettik. Çiçeklerimizi bıraktık. Allah gani gani rahmet eylesin, minnettarız” ifadelerini kullandı.

“HEM KALBİME HEM RUHUMA DOKUNDU”

Aslıhan Güner de “Çekimlerde zorlandığınız zamanlar oldu mu?” sorusuna, “Elbette. Yükü çok ağır bir roldü benim için. Çünkü anlatmak istediğimiz Türk annesinin ve Türk kadının gücü, Zübeyde Hanım’da vücut buldu. Doğurup büyüttükleri evlatlarını gözlerini kırpmadan savaşa göndermeleri, arkalarından gözyaşı dökmemeye çalışmaları, bütün o yokluğa, imkânsızlığa rağmen güçlü ve dik durmaları gerçekten zordu. Anne değilim ama oyuncu olduğum için çok yakın duygular hissettim. Duygusal anlamda çok zorlandığım, bazen rolden çıkamadığım oldu. İzleyicinin de kalbine dokunacağını düşünüyorum bu sahnelerin. Çünkü benim hem kalbime, hem ruhuma inanılmaz dokundu.” Şeklinde yanıt verdi.

DEVRİM NAS ÇOCUKLARIYLA ROL ALDI

Mustafa Kemal Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi’ye hayat veren Devrim Nas da filmde çocuklarıyla birlikte rol aldığı için çifte heyecan yaşadığını belirterek, “İlk gösterimin heyecanını İzmir’de yaşamak hepimiz için çok özel bir anı olarak kalacak. Bu filmin benim için önemli bir yanı daha var, çünkü çocuklarım Emil Civan ve Luka Aslan’la birlikte oynuyorum. Emil Civan 5 yaşındaki Mustafa’yı canlandırdı. Bizim için çok özel ve anlamlı bir proje” dedi.

CUMHURİYET’İN 100. YILINDA SİNEMASEVERLERE ANLAMLI BİR ARMAĞAN

“Bir kadın dünyayı değiştirebilir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın hayatını anlatan “Zübeyde, Analar ve Oğullar” filminin hikâyesi, Osmanlı’nın son dönemlerinde karışıklık içindeki Selanik’te başlıyor ve Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreci yansıtıyor. Hakkında pek bilgi sahibi olmadığımız Zübeyde Hanım’ın savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken, ‘Mustafa’sını nasıl yetiştirdiğini de beyazperdeye aktarıyor. İzlenme rekorları kıran “Müslüm” filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği “Zübeyde, Analar ve Oğullar”ın ortak yapımcısı ise Alper Tosun. Tarihçi Ethem Koca, Kamil Yüceoral ve Tarih TV Baş Editörü Suat Kozluklu ile Prof. Dr. Necmi Ülker’in senaryosuna danışmanlık yaptığı, onlarca kaynaktan araştırılan bilgilerin Zeynep Güngör tarafından derlenmesi sonucu senaryosu İlber Tekinsoy tarafından yazılan filmin yönetmen koltuğunda Cenk Yaz oturuyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemin gözde oyuncularından Aslıhan Güner’in ‘Zübeyde’ karakterine hayat verdiği filmde Alican Yücesoy ‘Mustafa Kemal’i canlandırıyor. Filmde ayrıca Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü gibi tanınmış oyuncular rol alıyor.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hediye eden Zübeyde Hanım’ın ‘Sarı Paşa’sı ile yaşadığı görüş ayrılıklarının, onun uğruna verdiği mücadelenin, dirayetinin ve cesaretinin anlatıldığı film, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında sinemaseverlere anlamlı bir armağan niteliği taşıyor.