“Zübeyde | Analar ve Oğullar” vizyona giriyor

Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:49

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:49

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin hayatına odaklanan "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filmi, İzmirli sinemaseverlerle buluşacak.

Cenk Yaz'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığını Nuri Yıldırım ve Alper Tosun üstlendi. İlber Tekinsoy’un senaryosunu yazdığı filmde Aslıhan Güner, Zübeyde karakterine hayat verirken Alican Yücesoy, Emre Kınay, Devrim Nas ve Sitare Akbaş gibi isimler rol aldı.

Türkiye sinemalarında 13 Ekim’de vizyona girecek olan, onurlu savaşçıların yürekli analarına adanan ‘ZÜBEYDE | Analar ve Oğullar’ filminin ilk gala gösterimi ise Yaşar Holding sponsorluğunda İzmir’de sanatçılarının da katılımıyla Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde 7 Ekim gerçekleşecek.

FİLMİN KONUSU

Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesini ve onun gözünden Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatmak üzere yola çıkan film, sinema izleyicisini, bir devrin kapanıp yenisinin açıldığı, ölümcül göçlerin ve salgınların yaşandığı bir döneme götürüyor. Filmde, Karamanoğlu Mehmet Bey’in yüzyıllar önceki yenilgisinden sonra Selanik’e yerleştirilen Konyarlar’ın nasıl sağlam kök saldıkları, 1789 Fransız Devrimi sonrası, milliyetçilik akımlarının etkisiyle ulus devletlerin aynı coğrafyadaki doğum sancıları, Balkan Savaşı yenilgisiyle, bir tek mermi atılmadan Yunanistan’a terk edilen Selanik ve göçe zorlanan Müslüman Türkler’in yaşamı seyircilere aktarılıyor. İşte bu acı ve ateş çemberinin içinde 6 çocuğunun 4’ünü küçük yaşlarında hastalıklar yüzünden kaybetmiş bir annenin, cesaret, dirayet ve metanetle ‘Mustafa’sını yetiştirme sürecine ışık tutan ‘ZÜBEYDE | Analar ve Oğullar’ filminde, Anafartalar kahramanıyken ölüm fermanı imzalanan, halkını esaretten kurtarmaya çalışan Mustafa Kemal’in annesiyle ilişkisi, yaşadığı çatışmalar ve bugüne kadar hiç duymadığınız ve okumadığınız zorluklar anlatılıyor.

FİLMİNİN GİŞE GELİRLERİ DARÜŞŞAFAKA’YA BAĞIŞLANACAK

‘ZÜBEYDE | Analar ve Oğullar’ filmi, 57 senelik ömrüne 10 savaş ve pırıl pırıl bir Türkiye Cumhuriyeti sığdıran Mustafa Kemal Atatürk’ün, hikayesi az anlatılan annesiyle birlikte Cumhuriyet’e olan yolculuğuna bir saygı duruşu. Çocuğuna bir çınar gölgesi olup, her şartta muhtaç olduğu şefkat ve sevgiyi gösteren bir annenin hikayesi. Kaç yaşına gelirseniz gelin, ne olursanız olun anneniz için hep çocuk olduğunuzdan, sizin de hikayeniz aynı zamanda…

‘ZÜBEYDE | Analar ve Oğullar’ filminin gişe gelirlerinin bir bölümü, Zübeyde Hanım’ın vasiyetini yaşatmak üzere ve “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonunu desteklemek amacıyla Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli öğrencilere 160 yıldır kaliteli eğitim olanağı tanıyan,Türkiye’nin yarınlarını aydınlatan Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacak.