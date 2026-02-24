10 yıllık evlilikte yolun sonu... Pelin Karahan ve Bedri Güntay boşanıyor!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Pelin Karahan ve Bedri Güntay cephesinden kötü haber geldi. 2014 yılında nikah masasına oturan, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocukları bulunan çiftin yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.

AYRI EVLERDE YAŞAMAYA BAŞLADILAR

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edilen çiftin, bir süredir ayrı evlerde ikamet ettiği ortaya çıktı. Boşanma haberlerinin doğrulanmasının ardından Pelin Karahan’ın menajeri Ebru Demiröz bir açıklama yaparak, "İki çocuk için hassasiyet bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"3 ERKEKLE EVDE ANLAŞILMADIĞIMI HİSSEDİYORUM"

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda evliliğine dair çarpıcı itiraflarda bulunmuştu. Evliliğin bir "düzen" gerektirdiğini vurgulayan Karahan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bedri akşam eve gelince kapıyı benim açmamı, sabah da uğurlamamı istiyor. Ama bunu yapamıyorum, o an aklıma gelmiyor. Bu büyüme tarzıyla alakalı. İki erkek evladım çok hareketli, vicdanen onlara yetişemiyormuşum gibi geliyor. Bir de Bedri bazen çocuklaşabiliyor. Üç erkekle evde bazen anlaşılmadığımı hissettiğim anlar oluyor."

"EŞİME ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR GÖNDERİLİYORDU"

Karahan, eşi Bedri Güntay’ın kıskanç biri olduğunu ancak kendisinin böyle bir huyu olmadığını belirtirken, sosyal medyadaki ilginç bir detayı da paylaşmıştı:



"Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Tuhaflar. Ben takılmam öyle şeylere, hiç kıskanç değilimdir."

Daha önce 2011-2013 yılları arasında Erdinç Bekiroğlu ile evli kalan Pelin Karahan, böylelikle ikinci evliliğini de sonlandırmış olacak.