130 kilodan 59 kiloya düştü! Işın Karaca zayıflama sırrını anlattı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, son dönemde verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir diyet yapan Karaca, 130 kilodan 59 kiloya düştüğünü açıklayarak zayıflama sürecini anlattı.

Sahne performanslarının yanı sıra değişimiyle de gündeme gelen Işın Karaca, “Ben tescilli şişkoyum” sözleriyle başladığı açıklamasında, kilo verme sürecine 130 kiloyla başladığını ve şu anda 59 kiloya indiğini söyledi. Ünlü sanatçı, uyguladığı yöntemin klasik diyetlerden farklı olduğunu belirtti.

Karaca, zayıflama sürecini şu sözlerle anlattı:

“Biz başka bir sistem denedik, vücudu şoka soktuk. Günde bir kere yemek yiyorsun, konuyu kapatıyorsun. Bedeni dinlendiriyoruz; bir saat yemek yiyip kalan sürede yemiyoruz. Çok acıktığımı hissettiğimde dişimi fırçalıyorum, kesiyor. Acıkınca ayran, kefir ya da su içiyorum. Bunlar tamamen kendi içimde geliştirdiğim yöntemler.”

İSTANBUL’U TERK ETTİ

Öte yandan Işın Karaca’nın yaşamında da önemli bir değişiklik yaptığı öğrenildi. Ünlü şarkıcı, İstanbul’u terk ederek İzmir’e yerleşti. Karaca’nın iş dışında İstanbul’a çok sık gelmediği belirtildi.

Işın Karaca’nın büyük değişimi, hayranları tarafından sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.