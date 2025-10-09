14 yıllık evliliğini bitirmişti... Yasemin Ergene hakkında yeni aşk iddiası!

“Doktorlar” dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle tanınan Yasemin Ergene, geçtiğimiz ay 14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan boşanmasının ardından gündeme geldi. Ünlü oyuncu, 3 Eylül 2025’te gerçekleşen boşanmayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"14 yıldır evli olduğum Sayın İzzet Özilhan ile karşılıklı saygı ve anlayış temelinde boşanma kararı almış ve 3 Eylül 2025 tarihi itibarıyla da boşanmış bulunmaktayız. Bu süreç anlaşmalı şekilde ve tamamen medeni bir zeminde gerçekleşmiştir."

Ergene, boşanma sürecinde çıkan “aldatma ve ihanet” iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulamış, çocuklarının sağlıklı gelişimi için ebeveynlik sorumluluklarının ortak bir anlayışla devam edeceğini belirtmişti.

Boşanmanın ardından sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan Yasemin Ergene hakkında bugün yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. Günaydın gazetesinde yer alan habere göre, Ergene’nin estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Sosyetede dolaşan dedikodulara göre, Yasemin Ergene’nin yeni ilişkisi, “Doktorlar” dizisinde canlandırdığı Ela karakteri ile bir paralellik taşıyor; dizide ünlü bir cerrahın kızı olan doktoru canlandıran Ergene, gerçek hayatta da cerrah bir doktorla aşk yaşıyor olabilir. Haberde, bu ilişkinin sadece dedikodudan öte, kesin olduğu konuşuluyor.

Ergene konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.