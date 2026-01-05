Cumhuriyet Gazetesi Logo
16 milyon aboneli kanalını kapatmıştı: Enes Batur'un son hali ortaya çıktı

5.01.2026 11:37:00
Haber Merkezi
YouTube kanalını kapatıp sosyal medyadan uzaklaşan Enes Batur, uzun bir aranın ardından memleketi Antalya’da görüntülendi; zayıflamış hali sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını ani bir kararla kapatan ve Instagram’daki tüm paylaşımlarını silen sosyal medya fenomeni Enes Batur, uzun bir aranın ardından son haliyle gündeme geldi.

Aldığı kararla takipçilerini şaşırtan Batur, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalını yeniden aktif hale getirmişti. Sosyal medyada sessizliğini koruyan fenomen, uzun süre sonra ilk kez memleketi Antalya’da görüntülendi.

Bir berbere giden Enes Batur’un belirgin şekilde zayıfladığı görüldü. Fenomenin yeni görünümü, sosyal medyada kısa sürede çok sayıda yorum alarak gündem oldu.

