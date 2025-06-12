4 ay yoğun bakımda kalmıştı: Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam’ın usta oyuncularından 76 yaşındaki Kadir İnanır, hayranlarını korkutmuştu. Mart ayında inme geçiren İnanır, bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

4 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

Usta oyuncu, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınmış, ardından taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında bu kez akciğer enfeksiyonu nedeniyle farklı bir hastanede tedavi altına alındı. Taburcu olduktan sonra fizik tedavi süreci başlayan sanatçının son hali merak ediliyordu.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Yaklaşık beş aydır fizik tedavi gören Kadir İnanır'ı son olarak halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan ziyaret etti. Eski dostların hasret giderdiği anlar, sosyal medya üzerinden takipçilerle paylaşıldı. Fotoğraflarda, Kadir İnanır’ın moralinin yerinde olduğu gözlendi.