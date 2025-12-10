Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.12.2025 17:24:00
Haber Merkezi
4 ay yoğun bakımda kalmıştı: Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali paylaşıldı!

Beynine pıhtı atması sonrası uzun süre yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Kadir İnanır’ın son hali ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıldır fizik tedavisi süren sanatçı, ziyaretinde verilen fotoğrafla yeniden gündeme geldi.

Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve dört aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır’ın son hali paylaşıldı.

Tedavi süreci olumlu ilerleyen İnanır, yoğun bakım sonrası normal servise alınmış ve ardından taburcu edilmişti. Ancak usta oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gören İnanır’ı, İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak ziyaret etti. Cayak, ziyaretine ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak usta sanatçının güncel sağlık durumuna dair görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

