4 ay yoğun bakımda kalmıştı: Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali paylaşıldı!

Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan ve dört aylık yoğun bakım sürecinin ardından normal odaya alınan 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır’ın son hali paylaşıldı.
Tedavi süreci olumlu ilerleyen İnanır, yoğun bakım sonrası normal servise alınmış ve ardından taburcu edilmişti. Ancak usta oyuncu, geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Yaklaşık bir yıldır fizik tedavi gören İnanır’ı, İstanbul Fatsalılar Derneği Başkanı Osman Cayak ziyaret etti. Cayak, ziyaretine ilişkin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak usta sanatçının güncel sağlık durumuna dair görüntüleri takipçileriyle paylaştı.