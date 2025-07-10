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58 yıllık eşini kaybetmişti: Dolly Parton müziğe ara verdiğini duyurdu

58 yıllık eşini kaybetmişti: Dolly Parton müziğe ara verdiğini duyurdu

10.07.2025 09:54:00
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Haber Merkezi
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58 yıllık eşini kaybetmişti: Dolly Parton müziğe ara verdiğini duyurdu

Dolly Parton, 58 yıllık eşi Carl Dean’in ölümünün ardından duygusal olarak zorlandığını ve yeni projelerini hayata geçirmekte güçlük çektiğini açıkladı.

Amerikalı ünlü country müzik yıldızı Dolly Parton, 2025 yılının Mart ayında hayatını kaybeden 58 yıllık eşi Carl Dean’in ardından duygusal olarak zor bir süreçten geçiyor.

79 yaşındaki sanatçı, Khloe Kardashian’ın “Khloe in Wonder Land” adlı podcast programına katılarak yaşadığı acıyı ve etkilerini anlattı. Eşini kaybettikten sonra birçok yeni proje fikri olduğunu söyleyen Parton, bunları hayata geçirmekte güçlük çektiğini ifade etti.

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“Şu anda hiçbir şeyi tamamlayamıyorum. Duygusal olarak gücüm yok” diyen Dolly Parton, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi: “Birkaç projeye başlamak istedim ama erteledim. Güzel fikirler geliyor, ancak bunları hayata geçiremiyorum. Bu duygusallıkla baş etmek kolay değil.”

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Country müziğin efsane ismi, uzun yıllar süren birlikteliği ve eşine olan bağlılığıyla da hafızalarda yer etmişti.

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