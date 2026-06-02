'6 Kere Boşandım Ama...' Seda Sayan ilişkilerdeki kırmızı çizgisini açıkladı!

Magazin dünyasının ve ekranların en açık sözlü isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Seda Sayan, kadın-erkek ilişkilerine dair ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. 2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik sürdüren Sayan, katıldığı dijital platform programında hem kadınların ekonomik bağımsızlığına hem de erkeklerin ev içindeki rollerine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"KÖPEKLER GİBİ ÇALIŞIR, KRALİÇELER SABİT YERİM"

Daha önce yaptığı bir açıklamada evliliklerde paranın bir ayrılık sebebi olmasına anlam veremediğini belirten Seda Sayan, kadınların kendi ayakları üzerinde durmasının hayati önem taşıdığını hatırlatmıştı. Geçmiş evliliklerine de atıfta bulunan ünlü sanatçı, kadınlara şu tavsiyelerde bulunmuştu:

"Her şeyde birliktesiniz de para sizi neden ayırıyor? Ben de bunu anlamadım. 6 kere boşandım ama hiç para yüzünden olmadı. Başka şeylerdendi. Para ne alaka? Para, en son konuşulacak şeydir. İnsanın özgüveni, hayattaki duruşu daha önemlidir. Mecbur çalışacaksınız. Ben gözümü açtım çalışıyorum, yine çalışıyorum. Bundan da zevk alıyorum. Ne kadar güzel bir konfor. Patronluk taslamasın, herkes kendisinin efendisi olsun. Köpekler gibi çalışırım, kraliçeler gibi yerim. Kendi paranızı kazanın, kimsenin cebiyle işiniz olmaz. O zaman kalbiyle, karakteriyle ilgilenirsiniz. Siz kazanın paranızı kadınlar."

"EMEKLİ BİLE OLSA EVDEN ÇIKACAK"

Kafa TV’de yayınlanan programında ilişkilerin dinamiğine dair konuşmaya devam eden Sayan, bu kez erkeklerin gün içindeki yaşam tarzını hedef aldı. Gündüz vakti evde oturan ve eylemsiz kalan erkek profilinden hoşlanmadığını açıkça dile getiren ünlü isim, tartışma yaratacak şu cümleleri kurdu:

"Uyuyan adamdan nefret ediyorum. Adam dediğin sabah kalkar gider, akşam da gelir. Adamın işi olmasa da emekli olsa da evden çıkacak. Evde köşe yastığı gibi oturmayacak."