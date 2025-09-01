90 günde 16 kilo verdi... Zara'nın diyet sırrı şaşırttı: Yağsız sabun!

Şarkıcı Zara, son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiriyor. 48 yaşındaki sanatçı, 90 günde 16 kilo veriş sürecini sosyal medyada takipçileriyle paylaşarak yaşadığı zorlukları ve uyguladığı yöntemi anlattı.

Zara, tıbbi müdahale olmadan kilo verdiğini belirterek, “Yağlarımla önce savaştım, farklı sporlar denedim, danslar ettim, onlarca diyet uyguladım, aç kaldım. Ancak ‘Zara kilo almış, Zeyna’ya dönmüş’ eleştirileri motivasyonumu sarstı” dedi. Bu süreçte yanlış metabolizma kullanımıyla yıllarca mücadele ettiğini fark ettiğini belirten sanatçı, 90 gün süren metodolojik bir süreçle beslenme alışkanlıklarını değiştirip metabolizmasını dönüştürdüğünü açıkladı.

Zara, sürecin zorluğuna dikkat çekerek, “Hiçbir şey yemedim. Ellerimi yıkadığım sabunun bile yağsız olduğu bir 90 gün geçirdim. Dolayısıyla benim için çok zordu” ifadelerini kullandı. Sanatçı, kararlılık ve disiplinle hedeflerine ulaştığını vurguladı.