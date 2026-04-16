'Açlık Oyunları' yıldızı tutuklandı: Ethan Jamieson'a silahlı saldırı suçlaması

Dünya çapında gişe rekorları kıran 'Açlık Oyunları' (The Hunger Games) filminde çocuk yaşta rol alan Ethan Jamieson, gerçek hayatta karıştığı silahlı saldırı olayıyla gündeme geldi. Serinin ilk filminde "4. Bölge Yarışmacısı" karakterine hayat veren 27 yaşındaki oyuncu, öldürme niyetiyle silahlı saldırı düzenlemek suçundan üç ayrı dosyadan tutuklandı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTI

ABD’nin Raleigh şehrinde 23 Mart tarihinde meydana gelen olayda, polis ekipleri silah sesleri üzerine bölgeye intikal etti. Mağdurların ifadesine göre, elektrikli bisikletle araçlarının yanına yaklaşan bir şahıs, içeride üç kişi bulunmasına rağmen araca ateş açtı. Raleigh polisinin yürüttüğü titiz soruşturma sonucunda, saldırganın Ethan Jamieson olduğu tespit edildi.

KEFALET TALEBİ REDDEDİLDİ

8 Nisan'da gözaltına alınan Jamieson, 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkemede kefaletle serbest kalma talebinde bulundu ancak bu talebi hakim tarafından reddedildi. Jamieson’ın 30 Nisan'da karar duruşması için yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Bu olay, Jamieson'ın polisle ilk karşı karşıya gelişi değil. Genç oyuncunun Mart 2025'te de tutuklandığı ve "tutuklamaya direnmek" suçuyla kaydı bulunduğu öğrenildi. Jamieson, son silahlı saldırı olayından sadece üç gün sonra, geçen yıl işlediği suçtan dolayı mahkum edilmişti.

KISA SÜREN BİR KARİYER

2009 yılında televizyon dizileriyle oyunculuğa adım atan Jamieson, 2012 yılında Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson ve Liam Hemsworth gibi isimlerle aynı seti paylaşmıştı. 'Açlık Oyunları'ndaki rolünün ardından filmin kamera arkası belgeselinde de yer alan oyuncu, son olarak 2017 yılında 'Extras: The Hunger Games' adlı mini dizide izleyici karşısına çıkmıştı.