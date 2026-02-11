'Adamın âlâsını buldum' demişti: Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkında beklenmedik son!

Ekranların iki sevilen ismi Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. Yaklaşık iki yıldır devam eden ilişkileriyle sık sık gündeme gelen çift, sessiz sedasız yollarını ayırma kararı aldı.

SOSYAL MEDYADA "TAKİP" VE "FOTOĞRAF" TEMİZLİĞİ

İlişkinin bittiğine dair ilk sinyaller geçtiğimiz hafta gelmişti. Hafsanur Sancaktutan’ın, sevgilisi Kubilay Aka ile birlikte yer aldığı tüm kareleri profilinden kaldırması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bu hamlenin ardından ikili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı.



"KAVGASIZ, GÜRÜLTÜSÜZ VEDA"

Hafsanur Sancaktutan, ilişkilerinin ilk dönemlerinde verdiği bir röportajda Aka için, "Kubilay çok romantik. 'Adam yok' dedim âlâsını buldum" ifadelerini kullanmıştı. Çifte yakın çevrelerden edinilen bilgilere göre; iki ünlü oyuncunun arasında herhangi bir büyük kriz veya kavga yaşanmadığı, ilişkilerini saygı çerçevesinde, sessiz sedasız bitirme kararı aldıkları öğrenildi.