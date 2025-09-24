Adamlar grubu faaliyetlerine ara verdi, konserler iptal edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 16:28:00
Türk müziğinin sevilen gruplarından Adamlar, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla bir süreliğine faaliyetlerini durdurduklarını duyurdu. Grup, bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini bildirdi.

Türk müzik gruplarından Adamlar, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla bir süreliğine faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada, “Adamlar olarak bir sürelğine faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Bu nedenle önümüzdeki tüm konserlerin iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca, “Yolculuğumuzda bizimle olan, desteğini ve sevgisini hissettiren herkese çok teşekkür ederiz” denildi.

Grubun faaliyetlerine ara verme kararı, hayranları arasında üzüntü yaratırken, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

3 GÜN ÖNCE KONSER VERMİŞLERDİ

Adamlar grubu, son olarak 20 Eylül'de Ankara’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlenen “Arabasız Gün” konserinde Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) sahne almıştı.

2014'te kurulan Adamlar, şu ana kadar 5 stüdyo albümü yayınladı. Grubun son albümü 'Kahırlı merdiven' geçen sene piyasaya çıkmıştı. 'Acının ilacı', 'Koca yaşlı şişko dünya', 'Dal' ve 'Rüyalarda buruşmuşum' gibi şarkılarla bilinen Adamlar, son yılların en çok dinlenen müzik grupları arasında yer alıyor.

