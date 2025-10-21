Adı ünlü cerrahla anılmıştı: Yasemin Ergene aşk iddialarına son noktayı koydu

Yasemin Ergene, 14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan boşanmasının ardından hakkında çıkan aşk iddialarına açıklık getirdi.

Yasemin Ergene hakkında çıkan iddialara Gazetemagazin'den Umut Ünver'e konuşarak yanıt verdi. İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini bitirmesinin üzerinden henüz çok geçmeyen Yasemin Ergene, ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

14 yıllık evliliğinin ardından hızlı bir boşanma süreci yaşayan Yasemin Ergene, sosyal medyada ve magazin gündeminde sıkça yer almıştı. Özellikle özel hayatına dair ortaya atılan ihanet ve ilişki iddiaları, kamuoyunda büyük ilgi görmüştü. Bu süreçte Ergene, eski eşinin soyadından vazgeçerek kendi yoluna devam etme kararı aldı ve kariyerine odaklanmayı tercih etti.