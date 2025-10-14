Ağlayarak özür diledi... Survivor Efecan: 'Hayatımın en büyük hatasını yaptım'

Bir dönem Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Efecan Dianzenza, özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Yağmur Banda ile çıkan aşk iddialarının ardından eşi Duygu Dianzenza ile yollarını ayıran Efecan, yaşadığı pişmanlığı ve içsel mücadelesini samimi ifadelerle paylaştı.

“Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama bildiğim bir şey var…” diyerek sözlerine başlayan Dianzenza, “Belki dışarıdan hiçbir şey olmamış gibi görünüyordum ama içimde çok büyük bir yıkım ve pişmanlık var. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Canımdan çok sevdiğim kadını, 16 yıllık ailemi kırdım, dağıttım” sözleriyle yaşadığı duygusal çöküşü dile getirdi.

35 yaşına kadar terapiye direnç gösterdiğini anlatan Efecan, iç hesaplaşma sürecini şu sözlerle anlattı:

“‘Ben hallederim’ diyordum ama içimde bir volkan birikmişti. İlk kez terapiste gittiğimde sadece ‘İmdat’ diyebildim. Asıl savaş dışarıda değil, içimdeymiş. Küçük çocuğumla yüzleşmek hayatımdaki en acı ama en dönüştürücü süreçti.”

“TEK İSTEĞİM ONLARI YENİDEN KAZANMAK”

Eşi Duygu Dianzenza’ya olan sevgisini gözyaşlarıyla ifade eden Efecan, ailesine yeniden kavuşmak için mücadele verdiğini belirtti:

“Duygu gibi bir kadını bu dünyada görmedim. Çocuğumun annesi olduğu için değil, gerçekten her şeyim olduğu için söylüyorum. Onu, ailemi ve bizi seven herkesi kırdım. Şimdi tek isteğim onları yeniden kazanmak.”

Yaşadığı süreçten ders çıkardığını ifade eden ünlü isim, “Kendimi, hatalarımı ve geçmişimi görmek cesaret ister. Bu cesaret artık bende var. Yeni bir sayfa açıyorum ve bu sürecin sonunda herkesin değiştiğimi göreceğine inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.