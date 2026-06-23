'Akasya Durağı' setinde tokat iddiası: Melek Baykal’dan eski rol arkadaşına sert yanıt

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından biri olan "Akasya Durağı" dizisinin set arkası, yıllar sonra adliye koridorlarına taşınan büyük bir polemikle çalkalanıyor. Dizide "Taksici Melahat" karakterine hayat veren usta oyuncu Melek Baykal, geçmiş aylarda yaptığı "Akasya Durağı'nı çok severek oynamadım" açıklamasının ardından eski rol arkadaşı Ateş Fatih Uçan'ın hedefi olmuştu. Dizide "Ali Kemal" karakterini canlandıran Uçan'ın sert iddialarına karşı uzun süredir sessizliğini koruyan Baykal, katıldığı televizyon programında suskunluğunu bozdu.

"BENİM ÜZERİMDEN REKLAM YAPMAK İSTEDİ"

Habertürk ekranlarında yayınlanan programa konuk olan Melek Baykal, Ateş Fatih Uçan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek eski rol arkadaşına yönelik sert eleştirilerde bulundu. Paylaşımların altındaki tepki yorumlarına dikkat çeken usta sanatçı şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında o çocuğumuza çok da kızamıyorum. Herhalde Melek Baykal üzerinden kendine bir reklam yapmak istedi. Üzülüyorum; hiçbir yerde yok, ismi yok, cismi yok, yaptığı bir iş yok ama yanlış kayaya çarptı. Zaten yaptığı o paylaşımların altındaki yorumları okumuştur mutlaka ve biraz utanmıştır. Keşke benim adımı kullanarak yaptığı bu reklam bir işe yarasaydı bari de bundan sonra bir faydasını görseydi."

'SETTE TOKAT' İDDİASINA ZEYNEP DÖRTKARDEŞLER’DEN YALANLAMA

Tartışmanın en dikkat çekici boyutu ise Ateş Fatih Uçan'ın, Melek Baykal’ın dizide kızını canlandıran genç oyuncu Zeynep Dörtkardeşler’e sette tokat attığı yönündeki iddiasıydı. Bu iddiayı kesin bir dille reddeden Baykal, Dörtkardeşler ile hâlâ sevgi bağlarının kopmadığını ve iddiaların ardından kendisini telefonla aradığını anlattı.

Genç oyuncuyla aralarında geçen diyalogları aktaran usta isim, Dörtkardeşler'in kendisine tam destek verdiğini belirterek şunları söyledi:

"Zeynep beni aradı, 'Melek ablacığım, İzmir'e oyuna geliyormuşsun, seni görmeye geleceğim' dedi. Geldi de... Ben Zeynep'i çok severim, o da beni çok sever. Ona durumu anlatınca şaşırıp, 'Abla inanmıyorum, ne olur eğer dava edersen beni şahit yaz. Ben senden her zaman feyzaldım; dostluk, ablalık, annelik gördüm' dedi."

HUKUKİ SÜREÇ YARGIDA DEVAM EDİYOR

Ateş Fatih Uçan'ın asılsız iddialarla kendisini karalamaya çalıştığını ifade eden Melek Baykal, daha önce başlattığı yasal girişimin arkasında durduğunu belirtti. Yaşananların ardından geri adım atmayacağını dile getiren usta sanatçı, iddiaların yargı eliyle açıklığa kavuşacağını ve hukuki süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğini vurguladı.