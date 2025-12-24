Akciğer kanserine yakalanmıştı... Semiramis Pekkan'dan gençlere uyarı: Asla kullanmayın!

Ajda Pekkan’ın kardeşi Semiramis Pekkan, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulunarak özellikle gençlere önemli uyarılarda bulundu. Daha önce köpeğini gezdirirken düşmesi sonucu hastaneye kaldırılan Pekkan’ın yapılan kontrollerde akciğerinde kitle tespit edilmişti.

Kanser tedavisi süreci devam eden Semiramis Pekkan, hastalığının nedenine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pekkan, doktorunun daha önce kullandığı tütün ürünlerinin hastalığında etkili olduğunu söylediğini belirterek, elektronik sigaraların sanıldığı kadar masum olmadığını vurguladı.

“Kimse elektronik sigaranın dumanı kokmuyor diye düşünmesin, çok zararlı. Genç arkadaşlarım asla tütün kullanmasın” diyen Pekkan, geçmişte edindiği bu alışkanlığın bedelini bugün ödediğini ifade etti.

Elektronik sigara ve tütün kullanımının kendisini ciddi şekilde etkilediğini dile getiren Pekkan, “Elektronik sigara deyip daha az zararlı dedikleri malzemeler beni mahvetmiş. O dönem normal geliyordu, zararını bilmiyorduk. Ama şimdi zararlarını açık açık görüyoruz” sözleriyle sevenlerine uyarıda bulundu.