Alan Ritchson'ın komşusuyla kavgası meşru müdafaa sayıldı: Olayın perde arkası ortaya çıktı!

"Reacher" dizisiyle dünya çapında üne kavuşan ABD'li oyuncu Alan Ritchson'ın, komşusu Ronnie Taylor ile yaşadığı şiddet olayına ilişkin yargı süreci netleşti. İlk etapta kamuoyuna yansıyan görüntülerde Ritchson'ın şiddet uyguladığı görülse de, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller olayın seyrini değiştirdi.

GÖRÜNTÜLERİN "ÖNCESİ" ORTAYA ÇIKTI

İlk olarak TMZ tarafından paylaşılan ve 43 yaşındaki oyuncunun komşusuna vurduğu anları içeren videonun, olayın başlangıcını yansıtmadığı saptandı. Polis ekiplerinin vücut kamerası kayıtlarında, komşu Ronnie Taylor’ın, Ritchson’ın motosikletinin önüne aniden atladığı ve ünlü oyuncunun kaza yapmamak için manevra yaparak dengesini kaybettiği görüldü.

KOMŞUDAN İTİRAF: "FİZİKSEL TEMASI BEN BAŞLATTIM"

Olayın ardından açıklama yapan Ronnie Taylor, fiziksel müdahaleyi kendisinin başlattığını itiraf etti. Motosiklet gürültüsünden rahatsız olduğu için Ritchson ile tartıştığını belirten Taylor, oyuncuyu iki kez ittiğini, Ritchson'ın ise ancak ikinci itişin ardından motosikletinden inerek karşılık verdiğini söyledi.

MEŞRU MÜDAFAA KARARI

Tennessee yetkilileri tarafından yapılan incelemede, Ritchson’ın olay yerinden ayrılmaya çalışırken takip edildiği ve fiziksel saldırıya uğradığı tespiti yapıldı. Bu doğrultuda olay "meşru müdafaa" kapsamına alındı. Savcılık, ünlü oyuncu hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmeyeceğini bildirdi.

KARŞILIKLI ŞİKAYET YOK

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çocuklarının gözü önünde yaşanan bu tatsız hadiseye rağmen Alan Ritchson'ın da komşusundan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Olayın hukuki boyutu, tarafların şikayette bulunmaması ve "meşru müdafaa" tespitiyle kapanmış oldu.