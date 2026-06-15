'ALF' dizisinin yıldızı Anne Schedeen yaşamını yitirdi

Televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından 'ALF' dizisinde, uzaylı karakter ALF'in manevi annesi "Kate Tanner" rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Anne Schedeen, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikalı oyuncunun vefat haberini ailesi sosyal medya üzerinden duyurdu. Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Annie'nin huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Geride olağanüstü bir yaratıcı enerji, zekice espri anlayışı, ailesine duyduğu sevgi, küçük köpeklere olan düşkünlüğü, ikinci el eşya tutkusu ve iyi bir hikayeye olan sevgisi mirası kaldı."

TÜRKİYE'DE DE GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİ EDİNMİŞTİ

NBC kanalında 1986-1990 yılları arasında dört sezon boyunca ekrana gelen 'ALF', Türkiye'de de tek kanallı televizyon döneminde TRT'de yayımlanmış ve büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Anne Schedeen, dizinin toplam 101 bölümünde rol alarak sitcom dünyasının ikonik figürlerinden biri haline gelmişti.





Dizi; Melmac gezegeninden gelen tüylü, patavatsız ve kedi avcısı bir uzaylının, onu devlet yetkililerinden saklayan Tanner ailesinin yanına sığınmasıyla başlayan komik ve duygusal maceraları konu alıyordu.

DÖNEMİN POPÜLER YAPIMLARINDA ROL ALDI

Kariyerine tiyatro oyunculuğu ile başlayan Schedeen, ilk televizyon deneyimini 1974 yılında 'The Six Million Dollar' adlı bilim kurgu dizisiyle yaşadı. 1980'li yıllarda 'Three's Company', 'Cheers', 'Magnum, P.I.' ve 'Simon & Simon' gibi dönemin çok izlenen popüler dizilerinde de konuk oyuncu olarak yer alan sanatçı, asıl çıkışını 'ALF' projesiyle gerçekleştirmişti.

55 yıldır Christopher Barrett ile evli olan efsane oyuncunun bir kızı bulunuyordu.