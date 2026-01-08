Alişan’dan botoks itirafı: 'Yaptırdım, güzel de oldu'

Şarkıcı Alişan’ın yüzüne botoks yaptırdığı ve bu nedenle kaşlarını oynatamadığı yönündeki iddialar, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olmuştu. Söz konusu iddiaların ardından Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla botoks yaptırdığı yönündeki söylentileri yalanlamıştı.

Ünlü isim paylaşımında, “Kaşlar düştü. Sakin… Her şey yolunda” ifadelerini kullanarak iddialara esprili bir yanıt vermişti.

ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ

Ancak bu açıklamanın ardından Alişan’dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Botoks iddialarını önce reddeden şarkıcı, daha sonra botoks yaptırdığını kabul etti. Alişan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Botoks yaptırdım. Güzel de oldu. Ekran önünde bir insanım ve kendime yatırım yapıyorum, yaşım 50” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, takipçilerinden farklı yorumlar aldı.