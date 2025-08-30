Ameliyat olmuştu... Devrim Özkan iyileştikten sonra imaj değişikliğine gitti!

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, dördüncü kez yollarını ayırdı. Çift, 3 Ağustos’ta Galatasaray’ın Lazio ile oynadığı hazırlık maçından sonra barışarak birlikte tatile çıkmıştı. Ancak 15 gün süren mutluluk kısa sürdü; sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları, ayrılık iddialarını doğruladı.

Ayrılığın ardından İstanbul’a dönen Lucas Torreira, takımıyla çalışmaya başlarken, Devrim Özkan ise sağlık durumuyla gündeme geldi. Özkan, ikinci böbrek ameliyatını olduğunu Instagram hesabından duyurarak, “2. ameliyatı oldum, daha iyi olacağım. Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere!” ifadelerini paylaştı.

Ameliyat sonrası ilk kez önceki akşam arkadaşının doğum günü partisine katılan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Bu sırada saçlarında değişikliğe giden Özkan, ön kısmını sarıya boyattı. Sağlık durumu hakkında da konuşan Özkan, “İyileşildi gibi, sağlığınıza çok dikkat edin” dedi.