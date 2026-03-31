Ameliyatta korkunç hata: Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı kâbusu gözyaşlarıyla anlattı!

Ameliyatta korkunç hata: Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı kâbusu gözyaşlarıyla anlattı!

31.03.2026 10:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Ameliyatta korkunç hata: Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu yaşadığı kâbusu gözyaşlarıyla anlattı!

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, basit bir miyom operasyonu sırasında yapılan tıbbi hata sonucu bağırsaklarının kesildiğini ve iki yıl içinde altı kez ameliyat masasına yattığını açıkladı. Yaşadığı süreci gözyaşları içinde anlatan Bekiroğlu, "İki kez ölümden döndüm' dedi.

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü sessizliğini bozarak yaşadığı ağır sağlık sorunlarının perde arkasını sosyal medya hesabından paylaştı. Rahmindeki miyomu aldırmak için girdiği ameliyatta, doktor hatası nedeniyle bağırsağının kesildiğini belirten Bekiroğlu, bu sürecin hayatını nasıl bir kâbusa çevirdiğini samimiyetle aktardı.

"İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Yaşadığı komplikasyonlar sonrası altı kez operasyon geçiren ve bir ameliyatının daha kaldığını belirten 30 yaşındaki oyuncu, doktorlarının bile hayatta kalmasına şaşırdığını ifade etti. Bekiroğlu, yaşadığı zorlu süreci şu sözlerle anlattı:

"Miyomu alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler. Başka bir cerrah geliyor ve 'inisiyatif' adı altında yanlış müdahale ediyor; bağırsağımı dikmeye karar veriyor. Bu süreçte ya zehirlenerek ölecektim ya da rektovajinal fistül olacaktı. Ben fark ettim durumu. Bu inisiyatif benim iki seneme mal oldu."

'MUHSİN' ADINI VERDİĞİ STOMA İLE YAŞADI

Ameliyat hataları sonrası bağırsaklarının dışarı alınması (kolostomi) süreciyle karşı karşıya kalan Bekiroğlu, kariyerinin baharında yaşadığı bu travmayı psikolojik olarak aşmak için stomasına isim verdiğini söyledi. Ünlü oyuncu, "28 yaşında, kariyerimin baharında, güzel bir kız çocuğuyken göbeğimden dışkılamam gerektiğini söylediler. Ona 'Muhsin' ismini verdim; sanki bana eşlik eden bir arkadaşmış gibi gördüm" dedi.

SAĞLIK SORUNLARI BİRBİRİNİ İZLEDİ

Geçirdiği ağır operasyonlar sonucu vücudunda ciddi deformasyonlar oluştuğunu belirten Aslı Bekiroğlu, yaşadığı stresin gözlerine de vurduğunu ifade etti. Gözünde üveit geliştiğini ve kör noktasının büyüdüğünü belirten oyuncu, süreci antidepresan desteğiyle atlatabildiğini dile getirdi.

 
 
 
 
 
