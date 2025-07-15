Aras Aydın'dan Melis Birkan'a romantik doğum günü kutlaması

Şimdilerde Nine Perfect Strangers dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Aras Aydın, 2022 yılında kendisi gibi oyuncu olan Melis Birkan ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Bugün 43 yaşına basan Melis Birkan’a eşi Aras Aydın’dan romantik bir doğum günü kutlaması geldi. Sosyal medya hesabından eşiyle birlikte üç fotoğraf paylaşan Aydın, duygu yüklü bir mesajla Birkan’ın doğum gününü kutladı.

Aras Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Benim duru, sade, güzeller güzeli biricik karıcığım, Senin olmadığın bir hayat dilimini düşünmek çok zor. İyi ki varsın, iyi ki birlikteyiz ve iyi ki benim pırıl pırıl, tertemiz kalpli, yetenekli, ışıklı karımsın. Doğum günün kutlu olsun sevgilim. Her koşulda arkandayım ve seni çok seviyorum!"

Ünlü oyuncu ayrıca paylaşımına kendi yazdığı duygusal bir dörtlüğü de ekledi:

“Tutsak olmak pek havalı bu aşk işinde: Gece perdesi -hafif- aralı, Bugün de yarın da Ellerinden konuşalım.”

Bu gönderiyi Instagram'da gör Aras Aydın (@arasaydinofficial)'in paylaştığı bir gönderi

EVLİLİK TEKLİFİNİ İLK KEZ ANLATTI

Öte yandan Aras Aydın, kısa süre önce konuk olduğu bir programda Melis Birkan’a yaptığı evlilik teklifinin perde arkasını ilk kez paylaştı.

Evlilik teklifi sırasında maddi olarak zorluk yaşadığını belirten Aydın, "Tabii bir yüzüğe ihtiyacım vardı ama aktif iş yapamadığım bir dönemdi. 10 senedir biriktirdiğim bireysel emekliliğim vardı. Gittim, bireysel emekliliği bozdurup Melis'e evlilik teklif edeceğim yüzüğü aldım" ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca teklifin bir senaryo üzerinden ilerlediğini anlatarak şöyle devam etti:

“Melis’e; ‘Bana yeni bir iş geldi, başrol oynayacağım. Yardım etmen lazım’ dedim. ‘Name’ diye bir kız var, bana da ‘Batu’ geldi. Sahne berbat çünkü ben yazdım. Diyaloglar korkunç, tatlı olsun istedim. Sayfa numarası da tanıştığımız ayın numarasıydı.

Okuyor ama hiçbir şey anlamıyor. En sonunda kendi repliğimi söyledim, sonra ‘Neydi benim lafım?’ dedim. ‘Dur dur, hatırlatma’ dedim ve diz çöküp evlilik teklif ettim.”