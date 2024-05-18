Arda Güler'den sevgilisi Duru Nayman ile paylaşım: 'Son zamanlarda hayat'

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaparak, "Son zamanlarda hayat" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 21:11
Arda Güler'den sevgilisi Duru Nayman ile paylaşım: 'Son zamanlarda hayat'
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Milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonun ardından transfer olduğu Real Madrid'de attığı gollerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ancak bu kez spor başarılarıyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Arda Güler, Instagram'da sevgilisi Duru Nayman'ın çekilmiş fotoğrafını ilk kez paylaştı. Sevgilisi Duru Nayman ile birlikte verdikleri pozlar, genç çiftin samimiyeti ve mutluluğu ile dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir birlikte olan çift, İspanya'ya da beraber gittiler ve oradan yeni fotoğraflar paylaştılar.

Arda Güler'in sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşım, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

DURU NAYMAN KİMDİR?

2005 doğumlu olan Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda 23 numaralı formayı giyiyor ve Guard pozisyonunda oynuyor. Önceden Fenerbahçe'de de forma giyen Duru Nayman, basketbol kariyerinde adından söz ettiriyor.


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