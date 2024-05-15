Arda Güler İspanyolları kendine hayran bıraktı: 'Mübarek adamdan muhteşem gol'

Real Madrid'in kendi sahasında ağırladığı Deportivo Alaves'i 5-0 mağlup ettiği maçta sonradan oyuna girip golünü atan milli futbolcu Arda Güler, İspanyol basınının manşetlerini süsledi.

AA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:11
Arda Güler İspanyolları kendine hayran bıraktı: 'Mübarek adamdan muhteşem gol'
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Real Madrid forması giyen Arda Güler, İspanyol basınında bir kez daha gündem oldu.

19 yaşındaki futbolcu, Deportivo Alaves karşısında sonradan oyuna dahil olduğu maçta yine ağları havalandırmayı başardı.

"MÜBAREK ADAMDAN MUHTEŞEM GOL"

İspanyol basını Arda'ya yine övgüler yağdırırken, Türk futbolcunun her gol attıktan sonra, sağ elini kalbine sol işaret parmağını da havaya kaldırdığı sevincine atıfta bulunan As gazetesi, "Arda Güler'in bazı hareketlerinin açıklaması yok: Mübarek adamdan muhteşem gol" diye yazdı.

Marca gazetesi de Arda için "Sadece bir çeyrekte bunları yapıyorsa gerisini siz düşünün" ve "Yıldızı parıldıyor" yorumunda bulundu.

Real Madrid, kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 5-0'lık skorla mağlup etti.


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