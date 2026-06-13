Ariana Grande’den Beyaz Saray’a sert tepki: Müziğimi bu barbarca saçmalıkta kullanmayın!

ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin yürüttüğü operasyonlara yönelik tartışmalar sürüyor. Beyaz Saray’ın, ICE polisinin çalışmalarını desteklemek amacıyla yayımladığı videoda Ariana Grande’nin şarkısına yer vermesi, sanatçının tepkisine yol açtı.

"MÜZİĞİMİ BU BARBARCA SAÇMALIKTA KULLANMAYIN"

32 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Ariana Grande, hafta başında Beyaz Saray tarafından paylaşılan klipte 'Bye' adlı şarkısının kullanılması üzerine bir açıklama yaptı. Klipte ICE ajanlarının insanları tutuklayıp kelepçelediği sahnelerin yer alması üzerine Grande, sosyal medya üzerinden Beyaz Saray’a seslendi.

Amerikalı şarkıcı paylaşımında, "Lütfen müziğimi bu barbarca, insanlık dışı, iğrenç saçmalıkla bağlantılı olarak asla kullanmayın!" ifadesini kullandı. Sanatçının ekibinin, şarkının Beyaz Saray'ın sosyal medya hesaplarından kaldırılması için hukuki girişimlerde bulunduğu belirtildi.

BEYAZ SARAY: ASIL BARBARCA OLAN YASA DIŞI GÖÇMENLER

Beyaz Saray yönetimi, Grande’nin açıklamalarına resmi bir yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Bunu son bir kez daha söyleyeceğiz. Asıl barbarca, insanlık dışı ve iğrenç olan, masum Amerikan vatandaşlarını yaralayan ve öldüren suçlu yasa dışı göçmenlerdir" denildi.

Grande, daha önce de Donald Trump yönetiminin göçmen politikalarını ve ICE baskınlarını eleştiren paylaşımlar yapmıştı.

SANATÇILARIN 'İZİNSİZ KULLANIM' TEPKİLERİ İLK DEĞİL

Beyaz Saray, daha önce de propaganda videolarında sanatçıların ses ve görüntülerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Geçtiğimiz aylarda İran’a yönelik operasyon videolarında seslendirme sanatçısı Steve Downes ve oyuncu Ben Stiller, "Propaganda makinenizin bir parçası olmak istemiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Ben Stiller, 'Tropic Thunder' filminden sahnelerin videoda kullanılmasına tepki göstererek, "Hey Beyaz Saray, lütfen o klibi kaldırın. Size asla izin vermedik. Savaş bir film değildir" demişti.

Donald Trump, seçim kampanyaları döneminde de müzik eserlerini izinsiz kullandığı için eleştirilmişti. ABBA, Celine Dion, Beyonce, Foo Fighters ve Rolling Stones gibi isimler, şarkılarının seçim organizasyonlarında kullanılmaması için yasal yollara başvurmuştu.