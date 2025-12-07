Artık aşkları sosyal medya tescilli: Katy Perry ve Justin Trudeau'dan ilk paylaşım

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau arasındaki ilişki dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. Temmuz ayında bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı iddiaları, uzun süre konuşulmuştu.

Perry’nin 41’inci yaş günü kutlamasında Trudeau ile el ele objektiflere yakalanması, ilişkinin kamuoyuna ilanı olarak değerlendirildi. Ünlü şarkıcı, son olarak Tokyo seyahatlerine ait romantik fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak haklarında çıkan aşk söylentilerini adeta doğruladı. Böylece ikili ilk kez resmi olarak birlikte görüntülenmiş oldu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör KATY PERRY (@katyperry)'in paylaştığı bir gönderi

Katy Perry, oyuncu Orlando Bloom ile yaklaşık 10 yıl süren ilişkisinden bir kız çocuğuna sahip. Çift kısa süre önce yollarını ayırmıştı. Justin Trudeau ise 18 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandırdığını ve eşi Sophie Grégoire Trudeau ile ayrıldığını duyurmuştu.

İkilinin ilişkisinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu.



