Aslı Bekiroğlu’ndan hastane odasında yürek burkan paylaşım: Yedinci kez ameliyata giriyor

Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan ve yaşadığı tıbbi komplikasyonlar nedeniyle zor günler geçiren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü. Hastane odasından fotoğraf paylaşan genç oyuncu, geçireceği yedinci operasyon öncesi takipçilerinden dua istedi.

BASİT BİR AMELİYAT HAYATINI KARARTTI

Aslı Bekiroğlu’nun sağlık sorunları, rahmindeki bir miyomun alınması için planlanan rutin bir ameliyatla başlamıştı. İddiaya göre operasyon sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesi, süreci içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Bu hatayı telafi etmek adına daha önce altı kez bıçak altına yatan oyuncu, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada son iki yılda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmış ve "İki kez ölümden döndüm" diyerek yaşadığı travmanın boyutunu gözler önüne sermişti.

"DUA BEKLİYORUM"

Tedavi süreci devam eden Bekiroğlu, bugün bir kez daha ameliyat masasına yatacağını "Yeniden ameliyata giriyorum. Dualarınızı eksik etmeyin" notuyla takipçileriyle paylaştı.












