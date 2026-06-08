Aslı Bekiroğlu’nun başına gelmeyen kalmadı: 7 ameliyat sonrası taburcu olmuştu, düz yolda düşüp yeniden hastanelik oldu!

Ekranların sevilen ve enerjik yüzlerinden biri olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, son dönemde adeta bir sağlık kabusunun tam ortasında kaldı. Geçtiğimiz haftalarda rahim miyomu ameliyatı olan ve ardından gelişen beklenmedik komplikasyonlar nedeniyle tam yedi kez üst üste operasyon geçirmek zorunda kalan güzel oyuncu, hayranlarını derin bir endişeye sevk etmişti.

Hastanede haftalar süren zorlu tedavi sürecini tamamlayan ve nihayet doktorlarından onay alarak taburcu olan Bekiroğlu’nun evindeki ilk günü feci bir talihsizlikle noktalandı.

SAĞLIK KISKACINDAN KURTULAMADI: DÜZ YOLDA DÜŞTÜ!

Uzun süren hastane odası günlerinin ardından moral depolamak ve temiz hava almak amacıyla hafif tempolu bir yürüyüşe çıkan Aslı Bekiroğlu, yürüdüğü esnada bir anda dengesini kaybederek yere kapaklandı.

Düşmenin şiddeti ve vücudunda hissettiği ani, keskin acı nedeniyle yürümekte zorluk çeken ünlü oyuncu, yakınları tarafından vakit kaybedilmeden yeniden hastanenin acil servisine götürüldü.

"BİRKAÇ GARİP İSİMLİ KAS YIRTILMIŞ"

Hastanede yapılan ilk fiziki muayene ve ardından çekilen emar (MR) sonuçlarının ardından Bekiroğlu'nun bacağındaki bazı kritik kas gruplarında ciddi derecede kas yırtılması tespit edildi. Doktorların müdahalesinin ardından taburcu edilen ancak hareket kabiliyeti kısıtlanan ünlü oyuncunun, bir süre daha evinde tamamen yatarak dinleneceği ve fizik tedavi odaklı sürecinin devam edeceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ: "KİMİN BÜYÜSÜ VARSA KALDIRSIN!"

Üst üste gelen bu feci aksiliklerin ardından psikolojik olarak da yıpranan Aslı Bekiroğlu, sedyeden yaptığı paylaşımla adeta isyan bayrağını açtı. Yaşadığı şanssızlıkları "kara büyü" ve "nazar" faktörlerine bağlayan ünlü oyuncu, Instagram hesabından şu sitem dolu ifadeleri kullandı:

"Kimin nazarı, gözü, büyüsü varsa Allah aşkına yok etsin, kaldırsın. Düz yolda düştüm. Birkaç garip isimli kaslarım yırtık. Pozitif kalmaya çalışıyorum ama herkesin de bir sınırı var. Sinirler bozuk."

Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen bu paylaşımın ardından, hem ünlü oyuncunun hayranları hem de sanat camiasından onlarca meslektaşı Bekiroğlu'na destek mesajları yağdırarak acil şifalar diledi.