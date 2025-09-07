Aybüke Pusat'tan soruşturma başlatılan Manifest grubuna tam destek!

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta verdiği konserle gündem oldu. İlk kez +18 yaş sınırıyla gerçekleştirilen konser, biletlerin kısa sürede tükenmesi, dans şovları ve sahne kostümleriyle dikkat çekti.

Konser sonrası sosyal medyada başlayan tartışmalar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kararı kısa sürede sosyal medyada yankı buldu. Pek çok kullanıcı soruşturmaya tepki gösterirken, ünlü isimlerden de destek mesajları geldi.



Oyuncu Aybüke Pusat da konserden bir videoyu paylaşarak, “Demek ki doğru yoldasınız” notunu düştü.