Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ayrılık iddialarını doğrulamıştı: Pelin Akil'den dikkat çeken hamle!

Ayrılık iddialarını doğrulamıştı: Pelin Akil'den dikkat çeken hamle!

9.06.2025 09:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ayrılık iddialarını doğrulamıştı: Pelin Akil'den dikkat çeken hamle!

2016’da evlenen ve ikiz kızları olan Pelin Akil ile Anıl Altan çifti, bir süredir konuşulan ayrılık iddialarını doğruladı. Akil'in soyadını sosyal medya hesabından kaldırması dikkat çekti.

Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla gündemde olan ünlü çiftten beklenen açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında sessizliğini bozan Pelin Akil, aylardır süren söylentilere son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle iddiaları doğruladı.

Açıklamasında çocuklarına vurgu yapan Akil, "Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli" ifadelerini kullandı.

Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Oyuncu, Instagram hesabındaki "Altan" soyadını kaldırdı. 


İlgili Konular: #Pelin Akil #Anıl Altan

İlgili Haberler

Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı
Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı Ünlü oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile 8 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.
Pelin Akil’den eşi Anıl Altan’ın paylaşımına esprili yorum
Pelin Akil’den eşi Anıl Altan’ın paylaşımına esprili yorum Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin atışması kullanıcıların yüzünü güldürdü. Akil, kocası Altan'ın evinin bahçesinde üstsüz bir şekilde tamir yaparken yaptığı paylaşıma, esprili bir şekilde yanıt verdi.
Depremzedeler için seferber oldu: Anıl Altan 'Televizyonda gördüklerimizin çok çok fazlası' diyerek çağrı yaptı
Depremzedeler için seferber oldu: Anıl Altan 'Televizyonda gördüklerimizin çok çok fazlası' diyerek çağrı yaptı Oyuncu Anıl Altan, Hatay'da arkadaşlarıyla beraber köy köy dolaşıp yardımda bulundu. Altan bölgedeki son durumu, "Durum buradan ve televizyonda gördüklerimizin çok çok fazlası… Ben Hatay’daydım taş üstünde taş kalmamış, insanlar kaldırımlarda, kucağında bebekle, kendi evinin enkazındakileri yakıp ısınıyor. Ve öyle de her yere çadır, yardım ulaşmış değil" sözleriyle anlattı.