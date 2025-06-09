Ayrılık iddialarını doğrulamıştı: Pelin Akil'den dikkat çeken hamle!

Arka Sıradakiler dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve 2016 yılında evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina’yı kucaklarına almıştı. Bir süredir haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla gündemde olan ünlü çiftten beklenen açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının ısrarlı soruları karşısında sessizliğini bozan Pelin Akil, aylardır süren söylentilere son noktayı koydu. Ünlü oyuncu, "Evet, karı koca olarak yollarımızı ayırdık" sözleriyle iddiaları doğruladı.

Açıklamasında çocuklarına vurgu yapan Akil, "Onun dışında her zaman birlikte olacağız çünkü çocuklarımız var ve biz zaten birbirimizi çok seviyoruz. Her zaman bir aradayız ama bu başka bir şeye yorulmasın. Bunu da buradan söylemiş olayım o zaman, bence yeterli" ifadelerini kullandı.

Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Oyuncu, Instagram hesabındaki "Altan" soyadını kaldırdı.



