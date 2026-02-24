Ayşegül Aldinç'ten rapçileri kızdıracak sözler: 'Düet yapmam için unutulmuş olmam lazım!'

Türk müziğinin kült isimlerinden Ayşegül Aldinç, bir etkinlikte hayranlarıyla buluşarak merak edilen soruları yanıtladı. Son dönemde pop sanatçılarının sıkça tercih ettiği rap düetleri hakkında gelen bir soruya yanıt veren Aldinç, müzik dünyasında çok konuşulacak bir polemiğin fitilini ateşledi.

"UNUTULMADIM, ŞÜKÜR O DURUMDA DEĞİLİM"

Popçuların rapçilerle yaptığı iş birliklerini "yeniden hatırlanma çabası" olarak yorumlayan ünlü sanatçı, kendisinin böyle bir yola başvurmayacağını kesin bir dille ifade etti. Aldinç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Rapçilerle düet yapmam için unutulmuş olmam lâzım. 1990'ların sanatçısıyım; 'Unutuldum ve rap yapayım da tekrar hatırlanayım' demek benlik bir şey değil. Çünkü o durumda değilim şükür."

90'LAR VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Kendi müzikal kariyerinin sağlamlığına vurgu yapan Ayşegül Aldinç, popüler kültürün geçici akımlarına kapılmak yerine çizgisini korumayı tercih ettiğini belirtti. Sanatçının bu açıklamaları, özellikle rap müziğiyle çıkış arayan veya tarz değişikliğine giden diğer pop sanatçılarına bir "gönderme" olarak yorumlandı.