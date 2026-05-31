Babası Elon Musk bağlarını koparmıştı: Vivian Wilson, Rihanna’nın markası için kamera karşısına geçti!

Dünyanın en zengin milyarderlerinden, teknoloji şirketi sahibi Elon Musk ile trans kimliğini açıkladıktan sonra yollarını tamamen ayıran kızı Vivian Wilson, moda dünyasında dev bir adıma imza attı. Dünyaca ünlü şarkıcı ve girişimci Rihanna, kendi iç çamaşırı markasının en yeni koleksiyon kampanyasında 22 yaşındaki model Vivian Wilson’a yer verdi.

Zaman zaman kendi tasarımlarını kendi üzerinde tanıtan Rihanna, daha önce Sevgililer Günü kampanyasında da iş birliği yaptığı Wilson ile bu kez çok daha kapsamlı bir koleksiyon için bir araya geldi. Milyarder babasıyla arası tamamen açık olan genç modelin bu hamlesi, magazin ve iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

PODYUMLARDAN KÜRESEL KAMPANYALARA: "ÇOK KORKMUŞTUM"

Profesyonel modellik kariyerine geçen yıl adım atan ve geçtiğimiz eylül ayında New York Moda Haftası’nda ilk kez podyuma çıkarak adından söz ettiren Vivian Wilson, geçtiğimiz mart ayında ise Teen Vogue dergisinin kapağında yer almıştı. İlk iç çamaşırı modelliği deneyimini paylaşan Wilson, kariyerindeki bu radikal dönüşümü şu sözlerle anlattı:

"Çok korkmuştum. Bundan önce, asla tenimi göstermeyen biriydim. Günlük hayatımda bile, mesela arkadaşlarımla plaja giderken bile, mayo giymezdim."

Şöhret kavramına hâlâ alışmaya çalıştığını ve uzun süre sıradan bir insan olarak kalabilmek için mücadele ettiğini belirten genç model, "Ünlü olmakta pek iyi değilim. Bu bir beceri" ifadelerini kullandı.

ELON MUSK TRANS KIZINI "ÖLÜ" İLAN ETMİŞTİ

Toplamda 14 çocuğu bulunan Elon Musk ve eski eşi Justine Wilson'ın en büyük çocuğu olan Vivian Wilson, 2022 yılında 16 yaşındayken trans olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından babasıyla olan tüm bağlarını koparan genç model, mahkeme kararıyla "Musk" soyadını da taşımayı bırakmıştı.

Trans karşıtı söylemleriyle bilinen ve muhafazakar kimliğiyle öne çıkan Elon Musk ise kızının bu sürecini hiçbir zaman kabul etmedi. Musk, katıldığı bir röportajda kızının "woke zihin virüsü" tarafından zehirlendiğini ve adeta öldürüldüğünü iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Oğlumu kaybettim, onu zehirlediler. Kızımın kadın olma sürecini 'ölü' olarak nitelendiriyorum ve ona hiçbir maddi destek sağlamıyorum."

(Woke kültürü; ABD'de ırkçılık karşıtlığı, LGBTİ+ hakları, feminizm ve çevrecilik gibi ilerici toplumsal hareketleri sahiplenmeyi içeriyor.)

"KENDİSİ ZERRE UMURUMDA DEĞİL"

Babasının ağır ithamlarına ve kendisini "yok sayma" politikasına karşı sessiz kalmayan Vivian Wilson ise verdiği bir demeçte Elon Musk ile köprüleri tamamen attığını net bir dille ortaya koymuştu:

"Kendisi zerre umurumda değil. Gerçekten değil. İnsanların beni hâlâ onunla ilişkilendirmesi canımı sıkıyor. Artık onu umursayacak halim kalmadı."