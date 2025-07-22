Bahar Şahin’den Mina Tugay'a: 'Allah seni senin kötülüğünden korusun'

Oyuncu Bahar Şahin, 2019–2020 yılları arasında rol aldığı bir dizide, kadın bir meslektaşı tarafından psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, adı geçen oyuncunun kendisine sürekli hakaret ettiğini ve set ortamında baskı kurduğunu öne sürdü. Oyuncu, yaşadıklarıyla ilgili yapım şirketine ihtarname gönderdiğini de paylaştı.

Söz konusu oyuncunun Mine Tugay olduğu yönündeki yorumlar sosyal medyada yayılınca gözler Tugay’a çevrildi. Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Selamlar, beni tanıyan herkes bilir ki hiç hoşlanmadığım bir üslup ve cümlelerle itham edilmişim. Ve arkadaşlarım bana yapılan iftiraları anlattıklarında açıkçası üzüldüm. Çünkü gerçekleri net hatırlamakla birlikte asla söylemediğim şeylerle itham edilmeyi biraz saygısızca ve hedef gösterme amaçlı buldum. Haliyle iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben yine de herkese iyilik diliyorum."

Tugay’a ilk destek, dizideki rol arkadaşı Serra Kutlubey’den geldi. Kutlubey, paylaşımında “Yıllardır tanıyorum. İçini biliyorum. Kalbini biliyorum. Çoğu haksızlığa göğüs gerdiğine de şahidim. Çok seviliyorsun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, dizide yer alan bir diğer isim Deniz Uğur ise Bahar Şahin’e destek veren paylaşımlar yaptı.

“ALLAH, SENİ SENİN KÖTÜLÜĞÜNDEN KORUSUN”

Tartışmaların ardından Bahar Şahin, bir video yayınlayarak eleştirilere yanıt verdi. Açıklamasında yine isim vermeden konuşan Şahin, Mine Tugay’a göndermede bulundu:

“İki hafta önce benim hakkımda ses kaydı atmadan önce düşünecektin. Sen sadece bana değil, senden daha başarılı olan herkese kötüsün. Kanser geçmişi olan bir kadına sırf senden daha fazla sahne yazılıyor diye, ‘Allah korusun tekrar nüksetmesin’ demek nasıl bir şey? Allah seni senin kötülüğünden korusun.”

Bahar Şahin’in söz ettiği kişinin meme kanseri geçmişi olan Deniz Uğur olduğu düşünülüyor.

Tartışmalar sosyal medyada gündem olurken, tarafların açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.